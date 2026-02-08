Divock Origi va-t-il arrêter les frais ? Son agent répond

Divock Origi va-t-il arrêter les frais ? Son agent répond
La carrière de Divock Origi semble à un point mort. L'attaquant est libre depuis cet hiver et n'a surtout plus joué de match officiel depuis bientôt deux ans.

Avril 2024 : voilà à quand remonte la dernière apparition de Divock Origi (30 ans) sur un terrain avec une équipe A. C'était avec Nottingham Forest, lors d'un prêt très compliqué qui ne l'a pas relancé le moins du monde. 

Par la suite, Origi a rongé son frein à l'AC Milan, jusqu'à ce que son contrat soit finalement rompu cet hiver. Il n'était plus autorisé depuis longtemps à s'entraîner avec l'équipe A, et n'a toujours pas trouvé d'option pour continuer sa carrière.

Divock Origi n'arrêtera pas, et ne reviendra pas en Belgique 

Pour autant, pas question, affirme son agent Willem Ofori Appiah, d'envisager de prendre une retraite anticipée. L'ancienne icône de Liverpool ne veut pas en rester là. "Divock a reçu plusieurs offres. Il prend son temps pour prendre une décision mûrement réfléchie", explique Appiah dans La Dernière Heure.

"Il n'est absolument pas question d'arrêter sa carrière". Plusieurs rumeurs ont notamment envoyé Origi en Jupiler Pro League, où Bruges et le RSC Anderlecht auraient envisagé de le relancer. Une piste clairement écartée. "La Jupiler Pro League n'est absolument pas une option", confirme son agent. 


Les chances sont donc grandes de voir Divock Origi tenter un dernier défi lucratif, par exemple au Moyen-Orient ou en Chine. Car après deux ans sans jouer, ses options au plus haut niveau ne seront pas nombreuses...

