Inquiétude autour de Lukaku : "Il n'est pas encore le Romelu que nous connaissons"

Naples a empoché hier les trois points en Serie A sur la pelouse de Bologne. Mais Romelu Lukaku n'a pas participé à cette victoire : il est resté sur le banc, ce qu'a expliqué Antonio Conte après la rencontre.

Malgré une belle victoire de Naples ce samedi, Romelu Lukaku n'aura pas forcément le sourire. De retour de blessure récemment, le Belge est cette fois resté l'intégralité de la rencontre sur le banc, pour la première fois depuis qu'il a retrouvé les terrains.

Gravement blessé aux ischio-jambiers en présaison, Lukaku est revenu fin janvier dans le groupe. Mais après 11, puis une petite minute lors des deux journées précédentes, Antonio Conte en a visiblement assez vu et préfère laisser son attaquant se reposer.

Antonio Conte demande de la patience concernant Lukaku

"Romelu est toujours dans un processus de récupération. Vous savez tous à quel point le Napoli a souffert de son absence depuis le mois d'août, mais nous devons être patients", plaide l'entraîneur des Partenopei dans des propos cités par Sporza.

"C'était le tendon de sa jambe gauche qui avait été touché, c'est celle avec laquelle il frappe. Nous devons lui laisser le temps de récupérer. Je ne peux pas le forcer, c'est quelque chose que le joueur doit ressentir lui-même, comment son corps réagit", reconnaît Conte.



"Nous espérons bien sûr qu'il sera rapidement de nouveau apte, car je pourrai peut-être alors l'utiliser avec Hojlund. Les possibilités sont nombreuses, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le Romelu que nous connaissons", conclut Antonio Conte. Des propos qui inquiéteront aussi Rudi Garcia, à un mois des matchs amicaux des Diables Rouges.