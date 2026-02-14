🎥 Un ancien gardien de Pro League se lâche : un carton rouge indéniable

Aston Villa s'est incliné à la maison face à Newcastle United. Les Villains se sont retrouvés réduits à 10, suite à une sortie hallucinante de Marco Bizot.

Les images sont particulièrement surréalistes. Lors du match de FA Cup entre Aston Villa et Newcastle United, Marco Bizot, portier des Villains, a pris un carton rouge en fin de première période pour une sortie bien loin de son rectangle.

L'ancien gardien du KRC Genk est en effet sorti à plus de vingt mètres de son rectangle, et est intervenu violemment sur l'attaquant de Newcastle. L'arbitre n'a pas hésité : Bizot a été immédiatement exclu.

Leon Bailey victime de l'expulsion de Marco Bizot

Ironiquement, cette expulsion de Marco Bizot a coûté sa place sur le terrain à un autre ancien de Jupiler Pro League : Leon Bailey. L'ailier jamaïcain a été remplacé à la 45e minute de jeu par Dibu Martinez, le gardien habituellement titulaire d'Aston Villa.

Au moment de ce carton rouge, Aston Villa menait cependant toujours d'un but. Ce n'est qu'en seconde période que Sandro Tonali a inscrit un doublé, permettant à Newcastle United de reprendre l'avantage. Un troisième but signé Woltemade a confirmé la victoire des Magpies en fin de rencontre.



Suite à cette victoire, Newcastle United élimine Aston Villa dès les 16e de finale, et poursuit donc son parcours dans la plus vieille des compétitions de football.