Des regrets pour Anderlecht ? Un ancien grand espoir tient la forme de sa vie et vise la Coupe du Monde

Des regrets pour Anderlecht ? Un ancien grand espoir tient la forme de sa vie et vise la Coupe du Monde
Photo: © photonews
Kristian Arnstad en est à sa deuxième saison à Arhus. Et au Danemark, il performe au-delà des attentes.

Kristian Arnstad n'avait que 16 ans lorsqu'il a rejoint Anderlecht en provenance du championnat norvégien. Il n'aura que rarement réussi à s'imposer comme titulaire chez les Mauves, se faisant balotter entre le flanc, le milieu de terrain et un poste d'arrière gauche.

En août 2024, Anderlecht l'a vendu à Arhus pour un peu plus d'un million d'euros. Il en vaut désormais cinq. Et cela se comprend : Arnstad est dans une forme étincelante en SuperLiga, la première division danoise.

Pendant ce temps, Anderlecht a dû se faire prêter un ailier gauche en urgence

Le natif d'Oslo en est déjà à 7 buts et 2 passes décisives, alors qu'il n'avait inscrit qu'un seul but et délivré trois assists sur l'ensemble de son passage à Bruxelles, contribuant à la première place de son équipe devant les poids lourds que sont Midtjylland, Brondby et le FC Copenhague.

Conformément à ses prestations, la première sélection avec l'équipe nationale norvégienne a suivi. En novembre dernier, il était d'ailleurs à nouveau repris lors de la victoire 1-4 en Italie et a donc toutes ses chances de disputer la Coupe du Monde en compagnie de joueurs comme Antonio Nusa, Erling Haaland ou Alexander Sørloth.


S'il continue sur sa lancée, Arnstad pourrait donc encore gagner en valeur cet été. Anderlecht l'aurait-il vendu trop vite ? La pression à Arhus n'est sans doute pas la même qu'au Sporting. Mais ce qui est certain, c'est que le joueur était encore loin de son développement maximal.

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-0 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 15/02 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
