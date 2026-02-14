Après avoir refusé Anderlecht, Thorsten Fink a trouvé un nouveau défi

Le RSC Anderlecht avait approché Thorsten Fink afin de succéder à Besnik Hasi, mais l'Allemand avait décliné le poste. Il a désormais trouvé un nouveau défi.

Après le licenciement de Besnik Hasi, le RSC Anderlecht cherchait un nouvel entraîneur disposant, dans la mesure du possible, d'une certaine expérience du championnat belge. Dans cette optique, Thorsten Fink, l'ancien entraîneur de STVV et du KRC Genk, avait été contacté.

Fink avait alors décliné l'offre anderlechtoise après quelques brèves négociations. Et désormais, l'entraîneur allemand a trouvé son nouveau défi.

Thorsten Fink nouvel entraîneur de Samsunspor ?

En effet, selon les informations du média turc Herkes Duysun, Thorsten Fink devrait devenir le nouvel entraîneur de Samsunspor, 7e de D1 turque. L'Allemand devrait arriver ce week-end à Samsunspor, et être présenté au public.

Thorsten Fink, ancien coach du HSV Hambourg, du Vissel Kobe ou encore des Grasshoppers de Zurich, débarquait en Belgique en 2023, prenant la tête de Saint-Trond. Il allait obtenir d'excellents résultats avec les Canaris, décrochant dès lors un contrat au KRC Genk.

Après une saison et demie à Genk, Fink était libre depuis décembre dernier. La saison passée, son style de jeu avait été encensé par les observateurs, mais les Playoffs du Racing avaient été très critiqués, les Limbourgeois ne parvenant pas à lutter avec Bruges et l'Union pour le titre après avoir fini la phase classique en tête du classement.