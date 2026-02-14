Cristiano Ronaldo met un terme à sa grève et revient en club

Cristiano Ronaldo met un terme à sa grève et revient en club
Cristiano Ronaldo est de retour au sein du groupe d'Al-Nassr, après plusieurs jours de grève de la part du Portugais.

Cristiano Ronaldo (39 ans) avait décidé de faire grève en raison d'un conflit d'intérêts impliquant le PIF, le fonds d'investissement saoudien derrière les quatre grands clubs du pays (Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad et Al-Ahli).

Selon CR7 et son entourage, le PIF aurait davantage soutenu Al-Hilal, rival de son club Al-Nassr, lors du dernier mercato hivernal.

Cristiano Ronaldo reprend les entraînements

Début février, Ronaldo avait donc entamé une grève et décidé de ne pas se présenter aux entraînements d'Al-Nassr. Une décision qui lui avait valu des critiques de la part de la ligue saoudienne, mais aussi énormément de soutien du côté des supporters d'Al-Nassr.

Ce week-end, Cristiano Ronaldo a décidé de mettre un terme à sa grève. Sur les réseaux sociaux du club, le quintuple Ballon d'Or est en effet réapparu à l'entraînement.


Sur ces images, on voit le Portugais à la salle de sport, puis sur la pelouse d’entraînement, avant d’embarquer à l’aéroport de Riyad avec le groupe. En légende, un message posté par CR7 lui-même : « Locked in ».

Portugal
Cristiano Ronaldo

