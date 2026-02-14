Analyse Les défenseurs buteurs, Bernier sacrifié : les notes de Charleroi contre Gand

Scott Crabbé, suiveur de Charleroi
| Commentaire
Les défenseurs buteurs, Bernier sacrifié : les notes de Charleroi contre Gand
Photo: © photonews

Charleroi a confirmé sa moins bonne passe en s'inclinant contre La Gantoise. Voici les notes individuelles des joueurs.

Delavallée (6,5) : il pensait pouvoir se montrer décisif en empêchant l'ouverture du score avant que le ballon ne soit contré, il l'a été en évitant le break juste avant le repos sur une frappe puissante de Sonko qui filait sous la barre et s'est encore illustré en début de deuxième mi-temps, pour à nouveau retarder l'échéance. Pas loin d'aller chercher le penalty de Dean.

Van den Kerkhof (6) : a beaucoup débordé, pour délivrer un paquet de centres, comme à son habitude. Mais quelques incompréhensions avec ses partenaires dans le dernier geste. Trop haut pour pouvoir intervenir sur Kadri sur l'ouverture du score. Aligné comme véritable ailier en deuxième mi-temps, il n'a pas réussi à inverser la tendance, concédant même le penalty.

Ousou (6) : un match assez nerveux face à Dean, qui l'aura passablement énervé sur sa première célébration. Assez en difficulté lorsque Kadri venait créer le surnombre au coeur du jeu, il a tout de même relancé le suspense en inscrivant le 2-3 sur corner en fin de match.

Les défenseurs prennent le relais au marquoir...mais pas irréprochable derrière

Keita (6,5) : quelques relances assez intéressantes pour casser une ligne et de solides duels face à Dean. Mais ce dernier lui est quand même passé trop facilement devant sur le deuxième but gantois. A relancé le suspense en allant lui-même reprendre un bon centre de Pflücke. Les deux défenseurs centraux auront marqué ce soir.

Nzita (4) : pris dans son dos par Ito sur l'ouverture du score de La Gantoise, il aura vécu un sacré duel avec Skoras, qui l'a pris de vitesse à plus d'un reprises.

Lire aussi… Charleroi y a cru jusqu'au bout, mais c'est bien Rik De Mil qui finira le week-end dans le top 6

Camara (5,5) : parfois un peu précipité au moment d'orienter le jeu carolo dans l'entrejeu, il aura aidé les siens aux quatre coins du terrains, mais pas toujours avec beaucoup de précision.

Titraoui (6) : comme à l'Union, il n'aura pas réussi à se montrer aussi dominant qu'à l'accoutumée, embêté par l'hyperactivité d'Ito et Leandro Lopes. Il a tout de même permis à Charleroi de jouer plus haut en deuxième mi-temps.

Bernier (5,5) : beaucoup de mobilité pour proposer des solutions au cœur du jeu, sur le flanc, mais aussi pour appeler le ballon dans le dos de la défense gantoise, situation dans laquelle il n'a que rarement été servi. Remplacé par Hans Cornelis dès la mi-temps.

Pflücke (6,5) : s'est ménagé la plus belle occasion de Charleroi en première mi-temps, avec cette reprise du gauche repoussée par Roef sur son poteau. Un centre millimétré pour Keita sur le premier but carolo. Plus que jamais l'homme du dernier geste.

Guiagon (5,5) : bonne entame de match, avec des dribbles bien sentis sur la gauche, beaucoup moins vu par la suite. 

Scheidler (6) : le premier à mettre Roef à contribution après un bel effort dos au but. Un nouvelle occasion sauvée par le gardien gantois puis par Hashioka au petit rectangle. Un match frustrant après quatre rencontres consécutives où il avait trouvé le chemin des filets.

Charleroi
