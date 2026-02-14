Lommel vient à bout d'un RSCA Futures déforcé

Lommel vient à bout d'un RSCA Futures déforcé

Le Lommel SK recevait un RSCA Futures en grande forme, et s'est imposé. Les Limbourgeois grimpent temporairement à la 5e place au classement.

Le RSCA Futures n'est pas parvenu à enchaîner. Les jeunes Mauve & Blanc s'étaient rendus en Angletere pour un match de Premier League International Cup, et ont apparemment traîné une certaine fatigue au moment de se déplacer à Lommel ce samedi.

Les U23 du RSC Anderlecht se sont en effet inclinés (2-0) au Lommel SK, s'inclinant pour la première fois en quatre rencontres. Le score était d'ailleurs déjà fixé à la pause : Schoofs ouvrait le score avant que la nouvelle recrue Robin Van Duiven inscrive son premier but en Belgique juste avant le repos.

Notons que du côté du RSCA, de nombreux absents étaient à déplorer. Ainsi,  Enzo Sternal n'était pas là, pas pius que Anass Tajaouart (repris en équipe A). De même, les vétérans du noyau A tels que Mats Rits et Thomas Foket étaient absents.

Avec cette victoire, le SK Lommel met le FC Liège à 2 points, mettant la pression sur les Sang & Marine. Liège se rend au Jong Genk ce samedi soir.

 Classement T P G P P B = Forme
1. Union SG Union SG 24 52 15 7 2 40-13 27 P G P G G
2. STVV STVV 24 48 15 3 6 37-26 11 G G G P G
3. FC Bruges FC Bruges 24 47 15 2 7 45-29 16 G P G P G
4. La Gantoise La Gantoise 0-2 25 36 10 6 9 40-35 5 G G G P P
5. Anderlecht Anderlecht 24 36 10 6 8 30-30 0 P P P P P
6. KV Malines KV Malines 25 36 9 9 7 32-29 3 P P P G P
7. KRC Genk KRC Genk 25 35 9 8 8 36-37 -1 P P G G G
8. Charleroi Charleroi 0-2 25 33 9 6 10 32-32 0 G G G G P
9. Standard Standard 24 30 9 3 12 20-32 -12 P P P G P
10. Antwerp Antwerp 24 30 8 6 10 28-26 2 G P P G P
11. Zulte Waregem Zulte Waregem 24 29 7 8 9 32-35 -3 P G P P G
12. Westerlo Westerlo 24 28 7 7 10 30-37 -7 P P P G P
13. OH Louvain OH Louvain 25 28 7 7 11 27-35 -8 P P P G G
14. Cercle de Bruges Cercle de Bruges 24 24 5 9 10 32-38 -6 P G P P G
15. RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24 24 5 9 10 21-28 -7 P G P P P
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 25 17 3 8 14 20-40 -20 G P P P P
Hasi et Still avaient fermé la porte : pourquoi Jérémy Taravel a poussé pour le retour de Mats Rits

17:00
Les Zèbres encore un peu plus dos au mur ! Suivez Charleroi - La Gantoise en Direct Commenté Live

17:50
Pas de victoire pour la première d'Edward Still à Watford

19:00
Surprise en vue ? Un indésirable d'Anderlecht de retour à l'entraînement de l'équipe première !

10:20
Incroyable scénario à OHL, qui enfonce Dender en dernière minute

18:31
LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin

17:10
"Prenons contact" : quand Lucas Stassin reçoit l'invitation d'un acteur mondialement connu

18:00
"Jamais eu de discussion approfondie avec Hasi" : Cedric Hatenboer lâche ses quatre vérités sur Anderlecht

15:30
Puertas, Lynen et Mbangula ont tout tenté : le Bayern de Kompany était trop fort

17:32
Un grand club belge a tenté de rapatrier Carl Hoefkens cet hiver : "Je n'y ai délibérément pas donné suite"

16:00
La montée en Premier League dans le viseur ? Edward Still face à son premier gros challenge en Angleterre

14:30
"La responsabilité est partagée" : malgré la victoire, Sébastien Pocognoli remonté contre l'un de ses joueurs

16:30
"J'ai regardé leur première mi-temps" : David Hubert réagit aux retrouvailles contre Anderlecht en finale

15:00
Rik De Mil confirme : "J'aurais voulu l'emmener avec moi à Gand, mais..."

14:00
🎥 Le même ce soir ? Teddy Teuma a inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière à Sclessin...avec l'Union

13:30
Viendra, ne viendra pas ? Alfred Schreuder a donné sa réponse au Sporting d'Anderlecht

09:00
1
Le directeur sportif du Club de Bruges ne se cache pas : "Nous sommes obligés de remporter le titre"

12:30
Un avenir en péril : menacé d'expulsion, un club amateur liégeois lance un appel à la mobilisation générale

13:00
Rik De Mil propose une révolution dans le football belge : "Il n'y a pas de magiciens chez les entraîneurs"

12:00
Un suspendu de chaque côté, Kanga incertain : les compos probables de Gand - Charleroi

10:40
Cette victoire à Malines, le symbole du grand retour de Genk ? "Une équipe de pointe se doit de le faire"

11:00
Les Diables favoris... pour être derniers ? Pourquoi la Nations League sera plus importante qu'il n'y paraît

11:30
1
Saint-Valentin à Sclessin : voici les compositions probables de Standard - Union

10:00
Un timing très important : le petit avantage d'Anderlecht sur l'Union pour la finale de la Coupe

07:27
Une visite spéciale : pourquoi Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se sont rendus à Eupen cette semaine

09:30
Le message fort du président de l'Union, Alex Muzio : "Ce serait une catastrophe pour le football belge"

08:30
À quand le grand retour de Kevin De Bruyne ? Rudi Garcia se livre, un mois avant le stage des Diables Rouges

08:00
Anderlecht a une stratégie pour trouver le successeur d'Olivier Renard

21:00
Une mission commando comme tremplin vers une autre success story pour Philippe Clément ?

07:40
Carl Hoefkens menacé ? "Nous croyons en sa façon de travailler"

07:00
Genk frappe fort et met Charleroi et Gand sous pression !

22:40
Une légende des Red Flames prend sa retraite internationale

23:00
Seraing crée l'exploit au Lierse, le Patro l'emporte chez les jeunes de Bruges

22:00
La course au titre relancée ? Le PSG prend une gifle à Rennes !

22:20
Un adversaire des Diables Rouges peine à préparer sa Coupe du Monde au mieux

21:40
Vincent Kompany peut se réjouir : un cadre du Bayern prolonge

21:20

