Lommel vient à bout d'un RSCA Futures déforcé

Le Lommel SK recevait un RSCA Futures en grande forme, et s'est imposé. Les Limbourgeois grimpent temporairement à la 5e place au classement.

Le RSCA Futures n'est pas parvenu à enchaîner. Les jeunes Mauve & Blanc s'étaient rendus en Angletere pour un match de Premier League International Cup, et ont apparemment traîné une certaine fatigue au moment de se déplacer à Lommel ce samedi.

Les U23 du RSC Anderlecht se sont en effet inclinés (2-0) au Lommel SK, s'inclinant pour la première fois en quatre rencontres. Le score était d'ailleurs déjà fixé à la pause : Schoofs ouvrait le score avant que la nouvelle recrue Robin Van Duiven inscrive son premier but en Belgique juste avant le repos.

Notons que du côté du RSCA, de nombreux absents étaient à déplorer. Ainsi, Enzo Sternal n'était pas là, pas pius que Anass Tajaouart (repris en équipe A). De même, les vétérans du noyau A tels que Mats Rits et Thomas Foket étaient absents.

Avec cette victoire, le SK Lommel met le FC Liège à 2 points, mettant la pression sur les Sang & Marine. Liège se rend au Jong Genk ce samedi soir.