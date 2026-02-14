"L'Europe d'ici un ou deux ans" : un coach de Pro League ne cache pas ses ambitions

Le Cercle de Bruges reçoit le Club de Bruges ce week-end. Un derby très attendu pour lequel Onur Cinel est assez optimiste.

Le Cercle de Bruges entame la dernière ligne droite du championnat face au Club de Bruges. Un derby crucial, car les Groen & Zwart ont besoin de prendre des points afin de se maintenir en D1A. Mais Onur Cinel, coach du Cercle, est optimiste.

Onur Cinel est sûr du maintien du Cercle

L'entraîneur du Cercle envisage en effet l''avenir avec confiance : "Je crois en une issue favorable", a déclaré Cinel au sujet de la fin de saison.

Au-delà même de cette saison, lors de laquelle les Groen & Zwart vont devoir se contenter du maintien dans le meilleur des cas, Onur Cinel a également analysé l'avenir du Cercle.

"Le classement ne ment pas. Je déteste regarder cela. Mais je suis fermement convaincu que nous allons nous en sortir cette année", déclare Cinel de manière claire dans De Krant van West-Vlaanderen. "Et après ?"



"Je pense qu'avec un certain nombre de décisions judicieuses et réfléchies et quelques investissements, dans un an ou deux nous pourrons à nouveau jouer l'Europe", a conclu Cinel avec ambition.