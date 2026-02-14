"L'Europe d'ici un ou deux ans" : un coach de Pro League ne cache pas ses ambitions

"L'Europe d'ici un ou deux ans" : un coach de Pro League ne cache pas ses ambitions
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Cercle de Bruges reçoit le Club de Bruges ce week-end. Un derby très attendu pour lequel Onur Cinel est assez optimiste.

Le Cercle de Bruges entame la dernière ligne droite du championnat face au Club de Bruges. Un derby crucial, car les Groen & Zwart ont besoin de prendre des points afin de se maintenir en D1A. Mais Onur Cinel, coach du Cercle, est optimiste.

Onur Cinel est sûr du maintien du Cercle

L'entraîneur du Cercle envisage en effet l''avenir avec confiance : "Je crois en une issue favorable", a déclaré Cinel au sujet de la fin de saison.

Au-delà même de cette saison, lors de laquelle les Groen & Zwart vont devoir se contenter du maintien dans le meilleur des cas, Onur Cinel a également analysé l'avenir du Cercle.

"Le classement ne ment pas. Je déteste regarder cela. Mais je suis fermement convaincu que nous allons nous en sortir cette année", déclare Cinel de manière claire dans De Krant van West-Vlaanderen. "Et après ?"


"Je pense qu'avec un certain nombre de décisions judicieuses et réfléchies et quelques investissements, dans un an ou deux nous pourrons à nouveau jouer l'Europe", a conclu Cinel avec ambition.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Cercle de Bruges - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (15/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Cercle de Bruges
Onur Cinel

Plus de news

LIVE Standard - Union SG : la deuxième période a débuté Live

LIVE Standard - Union SG : la deuxième période a débuté

21:57
Coup dur pour le Standard : un cadre sort sur blessure

Coup dur pour le Standard : un cadre sort sur blessure

21:54
Après avoir refusé Anderlecht, Thorsten Fink a trouvé un nouveau défi

Après avoir refusé Anderlecht, Thorsten Fink a trouvé un nouveau défi

21:40
1
Les défenseurs buteurs, Bernier sacrifié : les notes de Charleroi contre Gand Analyse

Les défenseurs buteurs, Bernier sacrifié : les notes de Charleroi contre Gand

21:04
Cristiano Ronaldo met un terme à sa grève et revient en club

Cristiano Ronaldo met un terme à sa grève et revient en club

21:20
Charleroi y a cru jusqu'au bout, mais c'est bien Rik De Mil qui finira le week-end dans le top 6

Charleroi y a cru jusqu'au bout, mais c'est bien Rik De Mil qui finira le week-end dans le top 6

20:14
Des regrets pour Anderlecht ? Un ancien grand espoir tient la forme de sa vie et vise la Coupe du Monde

Des regrets pour Anderlecht ? Un ancien grand espoir tient la forme de sa vie et vise la Coupe du Monde

20:30
1
Lommel vient à bout d'un RSCA Futures déforcé

Lommel vient à bout d'un RSCA Futures déforcé

19:30
1
Incroyable scénario à OHL, qui enfonce Dender en dernière minute

Incroyable scénario à OHL, qui enfonce Dender en dernière minute

18:31
Pas de victoire pour la première d'Edward Still à Watford

Pas de victoire pour la première d'Edward Still à Watford

19:00
LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin

LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin

17:10
"Prenons contact" : quand Lucas Stassin reçoit l'invitation d'un acteur mondialement connu

"Prenons contact" : quand Lucas Stassin reçoit l'invitation d'un acteur mondialement connu

18:00
Hasi et Still avaient fermé la porte : pourquoi Jérémy Taravel a poussé pour le retour de Mats Rits

Hasi et Still avaient fermé la porte : pourquoi Jérémy Taravel a poussé pour le retour de Mats Rits

17:00
Puertas, Lynen et Mbangula ont tout tenté : le Bayern de Kompany était trop fort

Puertas, Lynen et Mbangula ont tout tenté : le Bayern de Kompany était trop fort

17:32
Le directeur sportif du Club de Bruges ne se cache pas : "Nous sommes obligés de remporter le titre"

Le directeur sportif du Club de Bruges ne se cache pas : "Nous sommes obligés de remporter le titre"

12:30
Un grand club belge a tenté de rapatrier Carl Hoefkens cet hiver : "Je n'y ai délibérément pas donné suite"

Un grand club belge a tenté de rapatrier Carl Hoefkens cet hiver : "Je n'y ai délibérément pas donné suite"

16:00
"La responsabilité est partagée" : malgré la victoire, Sébastien Pocognoli remonté contre l'un de ses joueurs

"La responsabilité est partagée" : malgré la victoire, Sébastien Pocognoli remonté contre l'un de ses joueurs

16:30
"Jamais eu de discussion approfondie avec Hasi" : Cedric Hatenboer lâche ses quatre vérités sur Anderlecht

"Jamais eu de discussion approfondie avec Hasi" : Cedric Hatenboer lâche ses quatre vérités sur Anderlecht

15:30
"J'ai regardé leur première mi-temps" : David Hubert réagit aux retrouvailles contre Anderlecht en finale

"J'ai regardé leur première mi-temps" : David Hubert réagit aux retrouvailles contre Anderlecht en finale

15:00
Rik De Mil confirme : "J'aurais voulu l'emmener avec moi à Gand, mais..."

Rik De Mil confirme : "J'aurais voulu l'emmener avec moi à Gand, mais..."

14:00
La montée en Premier League dans le viseur ? Edward Still face à son premier gros challenge en Angleterre

La montée en Premier League dans le viseur ? Edward Still face à son premier gros challenge en Angleterre

14:30
🎥 Le même ce soir ? Teddy Teuma a inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière à Sclessin...avec l'Union

🎥 Le même ce soir ? Teddy Teuma a inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière à Sclessin...avec l'Union

13:30
Un avenir en péril : menacé d'expulsion, un club amateur liégeois lance un appel à la mobilisation générale

Un avenir en péril : menacé d'expulsion, un club amateur liégeois lance un appel à la mobilisation générale

13:00
Rik De Mil propose une révolution dans le football belge : "Il n'y a pas de magiciens chez les entraîneurs"

Rik De Mil propose une révolution dans le football belge : "Il n'y a pas de magiciens chez les entraîneurs"

12:00
Un suspendu de chaque côté, Kanga incertain : les compos probables de Gand - Charleroi

Un suspendu de chaque côté, Kanga incertain : les compos probables de Gand - Charleroi

10:40
Cette victoire à Malines, le symbole du grand retour de Genk ? "Une équipe de pointe se doit de le faire"

Cette victoire à Malines, le symbole du grand retour de Genk ? "Une équipe de pointe se doit de le faire"

11:00
Les Diables favoris... pour être derniers ? Pourquoi la Nations League sera plus importante qu'il n'y paraît

Les Diables favoris... pour être derniers ? Pourquoi la Nations League sera plus importante qu'il n'y paraît

11:30
1
Surprise en vue ? Un indésirable d'Anderlecht de retour à l'entraînement de l'équipe première !

Surprise en vue ? Un indésirable d'Anderlecht de retour à l'entraînement de l'équipe première !

10:20
Saint-Valentin à Sclessin : voici les compositions probables de Standard - Union

Saint-Valentin à Sclessin : voici les compositions probables de Standard - Union

10:00
Viendra, ne viendra pas ? Alfred Schreuder a donné sa réponse au Sporting d'Anderlecht

Viendra, ne viendra pas ? Alfred Schreuder a donné sa réponse au Sporting d'Anderlecht

09:00
1
Une visite spéciale : pourquoi Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se sont rendus à Eupen cette semaine

Une visite spéciale : pourquoi Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se sont rendus à Eupen cette semaine

09:30
Le message fort du président de l'Union, Alex Muzio : "Ce serait une catastrophe pour le football belge"

Le message fort du président de l'Union, Alex Muzio : "Ce serait une catastrophe pour le football belge"

08:30
Un timing très important : le petit avantage d'Anderlecht sur l'Union pour la finale de la Coupe

Un timing très important : le petit avantage d'Anderlecht sur l'Union pour la finale de la Coupe

07:27
À quand le grand retour de Kevin De Bruyne ? Rudi Garcia se livre, un mois avant le stage des Diables Rouges

À quand le grand retour de Kevin De Bruyne ? Rudi Garcia se livre, un mois avant le stage des Diables Rouges

08:00
Une mission commando comme tremplin vers une autre success story pour Philippe Clément ?

Une mission commando comme tremplin vers une autre success story pour Philippe Clément ?

07:40
Carl Hoefkens menacé ? "Nous croyons en sa façon de travailler"

Carl Hoefkens menacé ? "Nous croyons en sa façon de travailler"

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-0 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 15/02 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved