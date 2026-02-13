Quel coach pour le RFC Seraing ? Deux noms connus de la D1B circulent

Le RFC Seraing a vu partir Kévin Caprasse cette semaine. Les Métallos lui cherchent un successeur et ont plusieurs noms sur la table.

Quinzième de Challenger Pro League, dans une division où la bataille contre la relégation est rendue plus compliquée encore par le fait que les équipes U23 ne peuvent de facto pas descendre, le RFC Seraing a récemment perdu son entraîneur Kevin Caprasse.

Un départ qui n'était pas du fait du club sérésien, affirme la direction dans La Dernière Heure ce vendredi. Désormais, Seraing s'active afin de trouver un successeur à Caprasse, et plusieurs noms circulent dans cette optique.

Arnauld Mercier coach de Seraing ?

Toujours selon La Dernière Heure, Arnauld Mercier, libre depuis son licenciement de l'Olympic Charleroi le 3 décembre dernier, serait l'un des profils envisagés pour reprendre la tête des Métallos. Ce serait un retour au Pairay pour Mercier qui y a coaché en 2014-2015, avant d'y devenir directeur sportif en 2019.

À ce nom, nous pouvons ajouter celui d'un autre coach connu en Challenger Pro League : Mikhaïl Turi, ancien entraîneur de Mandel United (D1 VV) et de Deinze, qu'il avait repris dans des conditions difficiles juste avant la faillite du club.



Actuellement, c'est l'adjoint de Caprasse, Stéphane Delhalle, qui va tenter de prendre des points ce week-end sur la pelouse du Lierse.