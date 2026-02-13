OFFICIEL : un cadre du Bayern prolonge son contrat, une bonne nouvelle pour Vincent Kompany

OFFICIEL : un cadre du Bayern prolonge son contrat, une bonne nouvelle pour Vincent Kompany
Photo: © photonews

C'est officiel, Dayot Upamecano a prolongé son contrat avec le Bayern de Munich jusqu'en 2030, a annoncé ce vendredi le club dans un communiqué. Une bonne nouvelle pour Vincent Kompany, qui sécurise l'un des cadres de la formation allemande dans son effectif.

Beaucoup de rumeurs ont circulé quant à une éventuelle prolongation, c'est désormais chose faite. En fin de contrat cet été, le joueur attirait les convoitises de plusieurs clubs européens, dont le Real Madrid. 

Arrivé en Bavière à l'été 2021, Dayot Upamecano est devenu une valeur sûre du club allemand. À son actif, il comptabilise pas moins de 180 matchs disputés avec le Bayern. C'est véritablement l'une des pièces maîtresses de Vincent Kompany cette saison.

À en croire les médias allemands, son salaire va considérablement augmenter avec son nouveau contrat. Son salaire brut annuel va passer de 9 à 20 millions d'euros, accompagné d'une clause libératoire avoisinant les 65 millions d'euros à partir de l'été prochain. 

Les mots de Dayot Upamecano

Le défenseur est évidemment ravi : "Je suis vraiment heureux de rester au Bayern et de continuer à jouer dans cette équipe. Nous avons un grand groupe et un excellent entraîneur. Nous avons de grands objectifs ensemble. Dans la vie, tout est une question de mentalité.


Je donne tout pour mes coéquipiers, à chaque entraînement, je veux garder ma cage inviolée à chaque match et remporter le plus de titres possible avec le Bayern", a-t-il conclu.

