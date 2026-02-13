"Je suis à 100 % dans cette vision" : Vincent Kompany affiche sa détermination

Vincent Kompany était présent en conférence de presse ce vendredi matin avant le prochain match du Bayern, qui aura lieu ce samedi après-midi. L'entraîneur belge a préfacé la prochaine rencontre de championnat des Bavarois, qui les opposera au Werder Brême.

Le Bayern se déplacera sur la pelouse du Werder Brême ce samedi à 15h00 pour le compte de la 22e journée de Bundesliga. Leur adversaire va mal pour le moment en étant classé 16e sur 17, à deux points de la zone rouge. De quoi permettre aux hommes de Vincent Kompany d'aborder ce match avec encore plus de confiance ?

"Nous disons toujours qu’il n’y a pas de matchs faciles en Bundesliga. Ils ont un nouvel entraîneur, ce qui apporte une certaine variabilité dans le jeu. Sur le plan footballistique, ils n’ont pas si mal joué ; ils n’ont simplement pas marqué assez de buts", a souligné le coach belge.

Il met en garde face au niveau du Werder Brême : "Si l’on regarde l’ensemble, ils n’ont pas été aussi mauvais qu’on pourrait le penser. C’est une bonne équipe qui, lorsqu’elle a confiance, est difficile à affronter dans tous les aspects du jeu. Quand l’adversaire a un nouvel entraîneur, il faut être tactiquement flexible et accorder encore plus d’attention à ses propres forces."

Direction un nouveau titre de champion ?

L'objectif du Bayern est de toute façon évidemment simple : s'imposer et poursuivre sa très bonne route vers le titre : "Je suis très concentré sur nous-mêmes, avec une vision en tunnel. Peu importe ce qu’il se passe dans les autres matchs. Dans nos têtes, la compétition consiste à gagner chaque rencontre et nous devons donc gagner chaque match. Je suis à 100 % dans cette vision en tunnel et j’espère que l’équipe l’est aussi."

Le Bayern est pour le moment leader avec 54 unités. Le Borussia Dortmund figure à la seconde place avec six points de moins, les Bavarois sont donc encore très loin d'acter le titre.