Romelu Lukaku encore trop court : l'Atalanta en profite et renverse Naples

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Romelu Lukaku encore trop court : l'Atalanta en profite et renverse Naples

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Battu par l'Atalanta 2-1, Naples laisse l'Inter s'envoler en tête du classement. Romelu Lukaku n'a joué que cinq minutes.

L'Atalanta a réalisé un braquage ce week-end en renversant Naples 2-1. Mais au-delà du score, c'est la situation de Romelu Lukaku qui inquiète les observateurs. Utilisé en fin de match, il manque encore de rythme.

Le staff médical du Napoli joue la carte de la prudence et refuse de presser son Diable Rouge. Pas question de risquer une rechute alors que la fin de saison approche. Le club préfère gérer son retour étape par étape, au détriment des supporters qui s'impatientent.

Cette méforme n'est pas non plus une bonne nouvelle pour Rudi Garcia, le sélectionneur national. Avec les matchs amicaux de mars qui pointent le bout de leur nez, l'entraîneur des Diables a besoin de certitudes.

L'Inter seul en tête

Naples a ouvert le score et longtemps maîtrisé la rencontre. L'Atalanta a dû attendre la seconde période pour hausser le ton et imposer plus d'intensité dans les duels. L'égalisation a réveillé le stade et Lazar Samardzic a offert la victoire à son équipe.


L'Inter s'envole en tête du classement et distance tous ses concurrents : avec 64 points, les Milanais comptent 14 longueurs d'avance sur Naples.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Atalanta
Napoli
Romelu Lukaku

Plus de news

Charleroi au tapis : les Carolos enregistrent une quatrième défaite de suite

Charleroi au tapis : les Carolos enregistrent une quatrième défaite de suite

21:40
"J'ai dû m'excuser trois fois" : Thorgan Hazard n'a pas célébré contre Zulte Waregem, son ancien club Réaction

"J'ai dû m'excuser trois fois" : Thorgan Hazard n'a pas célébré contre Zulte Waregem, son ancien club

21:20
"Ça devient rarissime, chapeau" : la demande spéciale de Malines acceptée sans hésiter par la RAAL Réaction

"Ça devient rarissime, chapeau" : la demande spéciale de Malines acceptée sans hésiter par la RAAL

21:00
📷 145 ans d'existence : le 'Great Old' dévoile un maillot rétro en édition limitée pour l'occasion

📷 145 ans d'existence : le 'Great Old' dévoile un maillot rétro en édition limitée pour l'occasion

20:50
Triplé de Thorgan Hazard contre son ancien club : Anderlecht terasse Zulte Waregem

Triplé de Thorgan Hazard contre son ancien club : Anderlecht terasse Zulte Waregem

20:40
Quand c'est bien, il faut le dire aussi : Gustav Mortensen s'apparente déjà à un superbe coup pour le Standard Analyse

Quand c'est bien, il faut le dire aussi : Gustav Mortensen s'apparente déjà à un superbe coup pour le Standard

20:20
La Gantoise s'est tirée une balle dans le pied : Onur Cinel raconte comment il a préparé son coup avec Vanzeir

La Gantoise s'est tirée une balle dans le pied : Onur Cinel raconte comment il a préparé son coup avec Vanzeir

20:00
"Pour la première fois, je dois m'excuser auprès des supporters" : l'heure est grave pour Frédéric Taquin

"Pour la première fois, je dois m'excuser auprès des supporters" : l'heure est grave pour Frédéric Taquin

19:20
Coup dur pour Genk : un cadre de l'équipe se blesse face au Standard

Coup dur pour Genk : un cadre de l'équipe se blesse face au Standard

19:00
Faye l'un des seuls à tenir son rang, plusieurs joueurs en échec : les notes de la RAAL contre Malines

Faye l'un des seuls à tenir son rang, plusieurs joueurs en échec : les notes de la RAAL contre Malines

18:40
La rouge d'Ashimeru a donné le ton : la RAAL prend l'eau, Malines fait une bonne opération en or

La rouge d'Ashimeru a donné le ton : la RAAL prend l'eau, Malines fait une bonne opération en or

18:01
Le Beerschot se loupe à la dernière minute : Beveren exulte et valide sa montée en Pro League

Le Beerschot se loupe à la dernière minute : Beveren exulte et valide sa montée en Pro League

18:20
Comme on se retrouve : le héros de l'Union va retourner à Anvers pour une grande occasion Réaction

Comme on se retrouve : le héros de l'Union va retourner à Anvers pour une grande occasion

17:40
Fatigué à cause de l'Europa League ? Nicky Hayen analyse le naufrage de Genk face au Standard

Fatigué à cause de l'Europa League ? Nicky Hayen analyse le naufrage de Genk face au Standard

18:00
Le meilleur Standard de la saison : les notes des Rouches après le large succès au Racing Genk Analyse

Le meilleur Standard de la saison : les notes des Rouches après le large succès au Racing Genk

16:20
"C'était nécessaire contre Genk" : Vincent Euvrard analyse l'après-midi "presque parfaite" du Standard Interview

"C'était nécessaire contre Genk" : Vincent Euvrard analyse l'après-midi "presque parfaite" du Standard

17:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/02: Woltemade - Kompany

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/02: Woltemade - Kompany

16:40
"Je me suis inspiré de lui" : Senne Lammens évoque les gardiens belges qui l'ont marqué

"Je me suis inspiré de lui" : Senne Lammens évoque les gardiens belges qui l'ont marqué

17:00
75 millions et sur le départ ? Le Bayern Munich pourrait récupérer un gros talent ce été

75 millions et sur le départ ? Le Bayern Munich pourrait récupérer un gros talent ce été

16:40
"On n'avait jamais fait ça cette saison" : Sébastien Pocognoli revient sur l'énorme performance de Monaco

"On n'avait jamais fait ça cette saison" : Sébastien Pocognoli revient sur l'énorme performance de Monaco

16:00
Le top 6 n'est pas oublié : le Standard signe un match presque parfait et corrige le Racing Genk !

Le top 6 n'est pas oublié : le Standard signe un match presque parfait et corrige le Racing Genk !

15:28
Strasbourg a donné son feu vert : Diego Moreira déjà très courtisé

Strasbourg a donné son feu vert : Diego Moreira déjà très courtisé

15:00
Le Barça veut attirer un cadre de Vincent Kompany : le joueur répond

Le Barça veut attirer un cadre de Vincent Kompany : le joueur répond

14:30
Victoire sur tapis vert ou match reprogrammé ? Seraing redoute le verdict

Victoire sur tapis vert ou match reprogrammé ? Seraing redoute le verdict

14:00
Grosse frayeur pour Promise David : l'Union Saint-Gilloise donne des nouvelles de son attaquant

Grosse frayeur pour Promise David : l'Union Saint-Gilloise donne des nouvelles de son attaquant

13:30
"On s'est fait avoir, tout le monde le sait" : toujours de la rancoeur envers le Standard de Liège

"On s'est fait avoir, tout le monde le sait" : toujours de la rancoeur envers le Standard de Liège

13:00
Hans Vanaken en est conscient : Bruges devra faire mieux contre l'Atletico Madrid

Hans Vanaken en est conscient : Bruges devra faire mieux contre l'Atletico Madrid

12:30
"Il va nous montrer de très belles choses" : l'ancien coach d'un Diable Rouge est formel

"Il va nous montrer de très belles choses" : l'ancien coach d'un Diable Rouge est formel

12:00
La première de Majeed Ashimeru ? Les compos probables de RAAL - Malines

La première de Majeed Ashimeru ? Les compos probables de RAAL - Malines

11:20
Pourquoi Jelle Vossen a perdu sa place ? Le coach de Zulte Waregem répond enfin

Pourquoi Jelle Vossen a perdu sa place ? Le coach de Zulte Waregem répond enfin

11:40
"Tous les autres sont remplaçables" : l'ancien coach de Zulte tacle Anderlecht avant la rencontre

"Tous les autres sont remplaçables" : l'ancien coach de Zulte tacle Anderlecht avant la rencontre

11:00
Le Belge le plus décisif d'Europe cette saison : Mika Godts impressionne encore avec l'Ajax

Le Belge le plus décisif d'Europe cette saison : Mika Godts impressionne encore avec l'Ajax

10:30
🎥 Un but qui aurait dû être annulé ? L'Union furieuse après l'égalisation controversée de l'Antwerp

🎥 Un but qui aurait dû être annulé ? L'Union furieuse après l'égalisation controversée de l'Antwerp

10:00
2
Le Club de Bruges est prévenu : l'Atletico Madrid a écrasé l'Espanyol à domicile

Le Club de Bruges est prévenu : l'Atletico Madrid a écrasé l'Espanyol à domicile

09:30
La marque de fabrique de Wouter Vrancken : Saint-Trond roi des remontées en Europe

La marque de fabrique de Wouter Vrancken : Saint-Trond roi des remontées en Europe

09:02
L'Italie ou l'Allemagne ? Nicolò Tresoldi s'est décidé, mais regrette une chose...

L'Italie ou l'Allemagne ? Nicolò Tresoldi s'est décidé, mais regrette une chose...

08:40

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 26
Sassuolo Sassuolo 3-0 Hellas Verona Hellas Verona
Juventus Juventus 0-2 Como Como
Lecce Lecce 0-2 Inter Inter
Cagliari Cagliari 0-0 Lazio Lazio
Genoa Genoa 3-0 Torino Torino
Atalanta Atalanta 2-1 Napoli Napoli
AC Milan AC Milan 0-1 Parma Parma
AS Roma AS Roma 0-0 Cremonese Cremonese
Fiorentina Fiorentina 23/02 Pisa Pisa
Bologna Bologna 23/02 Udinese Udinese
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved