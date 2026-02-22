Romelu Lukaku encore trop court : l'Atalanta en profite et renverse Naples

Battu par l'Atalanta 2-1, Naples laisse l'Inter s'envoler en tête du classement. Romelu Lukaku n'a joué que cinq minutes.

L'Atalanta a réalisé un braquage ce week-end en renversant Naples 2-1. Mais au-delà du score, c'est la situation de Romelu Lukaku qui inquiète les observateurs. Utilisé en fin de match, il manque encore de rythme.

Le staff médical du Napoli joue la carte de la prudence et refuse de presser son Diable Rouge. Pas question de risquer une rechute alors que la fin de saison approche. Le club préfère gérer son retour étape par étape, au détriment des supporters qui s'impatientent.

Cette méforme n'est pas non plus une bonne nouvelle pour Rudi Garcia, le sélectionneur national. Avec les matchs amicaux de mars qui pointent le bout de leur nez, l'entraîneur des Diables a besoin de certitudes.

L'Inter seul en tête

Naples a ouvert le score et longtemps maîtrisé la rencontre. L'Atalanta a dû attendre la seconde période pour hausser le ton et imposer plus d'intensité dans les duels. L'égalisation a réveillé le stade et Lazar Samardzic a offert la victoire à son équipe.



L'Inter s'envole en tête du classement et distance tous ses concurrents : avec 64 points, les Milanais comptent 14 longueurs d'avance sur Naples.