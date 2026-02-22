La Gantoise s'est tirée une balle dans le pied : Onur Cinel raconte comment il a préparé son coup avec Vanzeir

Prêté par les Buffalos, l'attaquant du Cercle de Bruges a fait très mal à La Gantoise. Dante Vanzeir a taclé Ivan Leko avec sa célébration.

"Sur l'ensemble du match, notre victoire est méritée. C'est une bonne chose de prendre les trois points contre une équipe du top 5", a réagi Onur Cinel après la rencontre, même s'il a vu que son équipe avait manqué d'efficacité.

Dante Vanzeir puni son ancien club

On a demandé à Cinel pourquoi il avait choisi de titulariser Vanzeir contre La Gantoise. Sa réponse a été très claire en conférence de presse. "Vanzeir s'est très bien entraîné ces dernières semaines. Je voulais le lancer, mais je ne pouvais pas."

"Dante Vanzeir a gagné sa place grâce à son travail durant la semaine. C'était un match qui pouvait parfaitement lui correspondre. Cela n'avait rien à voir avec le fait qu'il soit prêté par La Gantoise, a assuré l'entraîneur.

Onur Cinel ravi de la performance de son attaquant

"Je suis content pour lui qu'il ait pu faire un bon match et marquer. C'est uniquement sur base de ses performances qu'il joue. Il a eu du mal à entrer dans l'équipe, mais il était très proche d'avoir sa chance ces trois dernières semaines."



Et Vanzeir dans tout ça ? L'attaquant était très satisfait de sa soirée : "Nous nous battons pour nos propres objectifs. J'ai été accueilli chaleureusement ici à Gand et je suis heureux pour mon but."