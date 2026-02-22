📷 145 ans d'existence : le 'Great Old' dévoile un maillot rétro en édition limitée pour l'occasion

Chafik Ouassal
| Commentaire
📷 145 ans d'existence : le 'Great Old' dévoile un maillot rétro en édition limitée pour l'occasion

Le Matricule 1 célèbre un sacré anniversaire et marquera le coup avec un hommage particulier pour cette occasion.

L'Antwerp fête son 145e anniversaire d'existence. Pour l'occasion, le Matricule 1 sort un maillot rétro exclusif qui sera bientôt porté par les joueurs, en match officiel.

Un maillot rétro unique pour ses 145 ans

L'annonce du club a été accompagnée d'une vidéo mettant en valeur la riche histoire du club et de la ville. Ce maillot spécial sera révélé très bientôt de manière officielle en match de JPL : "Le samedi 28 février, à l'occasion du match de championnat contre STVV, nos Reds entreront en action dans un look rétro Rouge et Blanc unique et old-school", a indiqué le club.

Une expo avec plus de 200 maillots 

"Dans la perspective de ce match, nos supporters pourront plonger dans la riche histoire des maillots de notre club. Le RAFC et son partenaire Stanno organisent une exposition avec plus de 200 maillots avec lesquels l'Antwerp a disputé ses matchs officiels à travers l'histoire", indique encore le RAFC.

Le Bosuil, plus précisément la tribune principale, fera office de musée pour l'occasion, durant quatre jours. Le maillot rétro est mis en vente en édition limitée.

Sportivement, l'Antwerp connaît une saison en dents de scie. Avec ce maillot jubilé et cette exposition qui l'accompagne, le club souhaite regonfler le moral des troupes mais surtout celui de ses supporters. 

