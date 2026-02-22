Réaction "Ça devient rarissime, chapeau" : la demande spéciale de Malines acceptée sans hésiter par la RAAL

Scott Crabbé depuis La Louvière
Commentaire
"Ça devient rarissime, chapeau" : la demande spéciale de Malines acceptée sans hésiter par la RAAL
Photo: © photonews

Fred Vanderbiest était ravi de la victoire de Malines à La Louvière. Il en a profité pour remercier les Loups de leur hospitalité.

Chaque conférence de presse commence traditionnellement par un petit mot de félicitation du coach visiteur à son collègue. Mais aujourd'hui, Fred Vanderbiest a été plus loin : "Je voulais remercier la RAAL pour l'accueil d'hier. On a pu s'entraîner ici la veille du match, ils ont mis leur stade à disposition. C'est rarissime d'encore voir des choses comme ça dans le football d'aujourd'hui. Surtout chez des équipes qui ont besoin de points. Ils auraient pu dire non, tout le monde aurait trouvé ça normal, mais ils nous l'ont quand même permis, chapeau".

L'idée était évidemment de s'habituer au synthétique : "On a deux terrains synthétiques chez nous pour les jeunes, mais la surface est incomparable. Ici, c'est un synthétique de nouvelle génération, avec du Liège. On voulait s'y habituer en jouant dessus, pour ne pas le découvrir le jour du match".

Le staff malinois apprend de ses erreurs : "Pour le match à Saint-Trond, on ne l'avait pas demandé. Je ne voulais pas bouleverser les habitudes. Et je m'en suis vite arraché les cheveux en voyant notre match (défaite 1-0 NDLR)".

Une préparation qui a porté ses fruits

Pour le reste, Vanderbiest ne pouvait que se féliciter de la prestation de ses hommes : "Nous avons dominé la rencontre de bout en bout, ce carton rouge nous a évidemment été favorable. Nous avons eu la possession du ballon et avons concédé très peu d'occasions. On voyait La Louvière rôder, attendant en contre-attaque. Nous avons marqué aux moments clés, juste avant et juste après la mi-temps. Ensuite, nous avons conservé la possession sans avoir à presser".

Lire aussi… "Pour la première fois, je dois m'excuser auprès des supporters" : l'heure est grave pour Frédéric Taquin
"Nous avons finalement passé une après-midi tranquille. Le fait de ne pas avoir marqué un troisième but est peut-être un point négatif. On ne sait jamais, sur une phase arrêtée, le ballon aurait pu bien retomber pour eux et faire 1-2. Mais ce n'est pas arrivé ; nous avons continué à défendre avec beaucoup de métier. La semaine prochaine, nous avons un match très important à domicile contre Zulte Waregem. Nous devons nous imposer, cela nous rapprocherait considérablement d'une place en Champions' Playoffs", conclut-il.

Commentaire
RAAL La Louvière
KV Malines

"Pour la première fois, je dois m'excuser auprès des supporters" : l'heure est grave pour Frédéric Taquin

19:20
Faye l'un des seuls à tenir son rang, plusieurs joueurs en échec : les notes de la RAAL contre Malines

18:40
La rouge d'Ashimeru a donné le ton : la RAAL prend l'eau, Malines fait une bonne opération en or

18:01
Charleroi au tapis : les Carolos enregistrent une quatrième défaite de suite

21:40
"J'ai dû m'excuser trois fois" : Thorgan Hazard n'a pas célébré contre Zulte Waregem, son ancien club Réaction

21:20
📷 145 ans d'existence : le 'Great Old' dévoile un maillot rétro en édition limitée pour l'occasion

20:50
Triplé de Thorgan Hazard contre son ancien club : Anderlecht terasse Zulte Waregem

20:40
Quand c'est bien, il faut le dire aussi : Gustav Mortensen s'apparente déjà à un superbe coup pour le Standard Analyse

20:20
La Gantoise s'est tirée une balle dans le pied : Onur Cinel raconte comment il a préparé son coup avec Vanzeir

20:00
Coup dur pour Genk : un cadre de l'équipe se blesse face au Standard

19:00
Romelu Lukaku encore trop court : l'Atalanta en profite et renverse Naples

19:40
Comme on se retrouve : le héros de l'Union va retourner à Anvers pour une grande occasion Réaction

17:40
Fatigué à cause de l'Europa League ? Nicky Hayen analyse le naufrage de Genk face au Standard

18:00
Le meilleur Standard de la saison : les notes des Rouches après le large succès au Racing Genk Analyse

16:20
"C'était nécessaire contre Genk" : Vincent Euvrard analyse l'après-midi "presque parfaite" du Standard Interview

17:20
Le Beerschot se loupe à la dernière minute : Beveren exulte et valide sa montée en Pro League

18:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/02: Woltemade - Kompany

16:40
"Je me suis inspiré de lui" : Senne Lammens évoque les gardiens belges qui l'ont marqué

17:00
75 millions et sur le départ ? Le Bayern Munich pourrait récupérer un gros talent ce été

16:40
"On n'avait jamais fait ça cette saison" : Sébastien Pocognoli revient sur l'énorme performance de Monaco

16:00
La première de Majeed Ashimeru ? Les compos probables de RAAL - Malines

11:20
Le top 6 n'est pas oublié : le Standard signe un match presque parfait et corrige le Racing Genk !

15:28
Strasbourg a donné son feu vert : Diego Moreira déjà très courtisé

15:00
Le Barça veut attirer un cadre de Vincent Kompany : le joueur répond

14:30
Grosse frayeur pour Promise David : l'Union Saint-Gilloise donne des nouvelles de son attaquant

13:30
Victoire sur tapis vert ou match reprogrammé ? Seraing redoute le verdict

14:00
"On s'est fait avoir, tout le monde le sait" : toujours de la rancoeur envers le Standard de Liège

13:00
Hans Vanaken en est conscient : Bruges devra faire mieux contre l'Atletico Madrid

12:30
Pourquoi Jelle Vossen a perdu sa place ? Le coach de Zulte Waregem répond enfin

11:40
"Il va nous montrer de très belles choses" : l'ancien coach d'un Diable Rouge est formel

12:00
"Tous les autres sont remplaçables" : l'ancien coach de Zulte tacle Anderlecht avant la rencontre

11:00
🎥 Un but qui aurait dû être annulé ? L'Union furieuse après l'égalisation controversée de l'Antwerp

10:00
2
Le Belge le plus décisif d'Europe cette saison : Mika Godts impressionne encore avec l'Ajax

10:30
La marque de fabrique de Wouter Vrancken : Saint-Trond roi des remontées en Europe

09:02
Le Club de Bruges est prévenu : l'Atletico Madrid a écrasé l'Espanyol à domicile

09:30
"Nous avons souffert" : Bruges a dominé, mais s'en sort bien avec trois points contre Louvain Interview

08:20

