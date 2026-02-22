"Ça devient rarissime, chapeau" : la demande spéciale de Malines acceptée sans hésiter par la RAAL

Fred Vanderbiest était ravi de la victoire de Malines à La Louvière. Il en a profité pour remercier les Loups de leur hospitalité.

Chaque conférence de presse commence traditionnellement par un petit mot de félicitation du coach visiteur à son collègue. Mais aujourd'hui, Fred Vanderbiest a été plus loin : "Je voulais remercier la RAAL pour l'accueil d'hier. On a pu s'entraîner ici la veille du match, ils ont mis leur stade à disposition. C'est rarissime d'encore voir des choses comme ça dans le football d'aujourd'hui. Surtout chez des équipes qui ont besoin de points. Ils auraient pu dire non, tout le monde aurait trouvé ça normal, mais ils nous l'ont quand même permis, chapeau".

L'idée était évidemment de s'habituer au synthétique : "On a deux terrains synthétiques chez nous pour les jeunes, mais la surface est incomparable. Ici, c'est un synthétique de nouvelle génération, avec du Liège. On voulait s'y habituer en jouant dessus, pour ne pas le découvrir le jour du match".

Le staff malinois apprend de ses erreurs : "Pour le match à Saint-Trond, on ne l'avait pas demandé. Je ne voulais pas bouleverser les habitudes. Et je m'en suis vite arraché les cheveux en voyant notre match (défaite 1-0 NDLR)".

Une préparation qui a porté ses fruits

Pour le reste, Vanderbiest ne pouvait que se féliciter de la prestation de ses hommes : "Nous avons dominé la rencontre de bout en bout, ce carton rouge nous a évidemment été favorable. Nous avons eu la possession du ballon et avons concédé très peu d'occasions. On voyait La Louvière rôder, attendant en contre-attaque. Nous avons marqué aux moments clés, juste avant et juste après la mi-temps. Ensuite, nous avons conservé la possession sans avoir à presser".

"Nous avons finalement passé une après-midi tranquille. Le fait de ne pas avoir marqué un troisième but est peut-être un point négatif. On ne sait jamais, sur une phase arrêtée, le ballon aurait pu bien retomber pour eux et faire 1-2. Mais ce n'est pas arrivé ; nous avons continué à défendre avec beaucoup de métier. La semaine prochaine, nous avons un match très important à domicile contre Zulte Waregem. Nous devons nous imposer, cela nous rapprocherait considérablement d'une place en Champions' Playoffs", conclut-il.