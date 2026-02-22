Vincent Kompany poursuit sa marche vers le titre malgré un 'hic' : "C'est le football, ça arrive"

Chafik Ouassal
| Commentaire
Vincent Kompany poursuit sa marche vers le titre malgré un 'hic' : "C'est le football, ça arrive"
Photo: © photonews

Les Bavarois poursuivent leur marche vers le titre et ont creusé l'écart en tête de Bundesliga, profitant à merveille du faux-pas d eleur dauphin, le Borussia Dortmund.

Les trois points tombent vraiment à pic pour le club bavarois, car dans le même temps le dauphin, Dortmund, a perdu des plumes face au RB Leipzig.

Opposé à Francfort (sans ses Belges Batshuayi et Theate, blessés), le Bayern Munich a dominé par moments lors de ce qui s'est avéré être une victoire nerveuse 3-2 contre l'Eintracht en Bundesliga. Mais l'entraîneur Vincent Kompany estimait que son équipe aurait pu marquer beaucoup plus malgré le score serré.

Excellente affaire pour Vincent Kompany et le Bayern

Les occasions manquées ont contrarié le Belge après le match, mais au final, il était simplement heureux d'avoir obtenu les trois points et de pouvoir commencer à préparer le choc du week-end prochain contre le Borussia Dortmund à l'occasion du 'Der Klassiker'.

"Nous avons manqué tellement d'occasions. Jusqu'au 3-0, nous avons complètement dominé le match. Malheureusement, nous avons concédé un penalty, puis nous leur avons offert un deuxième but", a analysé l'ancien Diable Rouge après la rencontre.

"Francfort a ensuite tout tenté jusqu'à la fin pour égaliser. C'est le football, ça arrive. Au final, nous avons obtenu les trois points, ce qui est le plus important", a-t-il rajouté.

Jamal Musiala, Serge Gnabry ou encore Michael Olise ont beaucoup raté, mais au final, cela semble sans importance vu les trois points à la clé. Cependant, la remontée tardive de l'Eintracht Francfort et le jeu brouillon du Bayern Munich ont failli coûter cher à l'équipe.

Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Eintracht Francfort
Vincent Kompany

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 23
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 1-1 Hambourg Hambourg
Wolfsburg Wolfsburg 2-3 FC Augsburg FC Augsburg
Union Berlin Union Berlin 1-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Cologne 1. FC Cologne 2-2 Hoffenheim Hoffenheim
Bayern Munich Bayern Munich 3-2 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
RB Leipzig RB Leipzig 2-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Freiburg Freiburg 2-1 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
FC St. Pauli FC St. Pauli 2-1 Werder Brême Werder Brême
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 3-3 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
