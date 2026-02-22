Toujours invaincu, coach de 33 ans : le premier promu en JPL vit une saison impressionnante

On est encore en février mais on connait déjà le nom du premier club qui sera promu en Jupiler Pro League la saison prochaine. Les Waeslandiens retournent ainsi dans l'élite après cinq saisons.

Bevern a fait très fort cette saison en Challenger Pro League, avec un superbe 66 points sur 72 et est toujours invaincu en 24 matchs de championnat. Le club a survolé la saison alors qu'on est encore loin de la fin. Les Waaslandiens brisent un record.

L'écart avec Lommel et le Beerschot, respectivement troisième et quatrième, est de 21 points et ne peut mathématiquement plus être comblé. Le club waeslandien retrouvera donc l'élite après cinq ans d'absence.

Retour au top après 5 ans d'absence

Sa large victoire 1-4 à Maasmechelen, combinée aux pertes de points de ses poursuivants a validé le billet vers la JPL. Quelques minutes après la fin du match, la nouvelle est tombée que le Beerschot avait perdu des points contre le RWDM.

"Je ne trouve pas les mots. J'ai entendu depuis le banc que le score était de 2-0, alors je me suis dit bon passons à autre chose. Mais le score n'était pas de 2-0, mais de 1-1 au Beerschot. C'est indescriptible. Cela rend la victoire encore plus belle", a partagé le gardien de Beveren, Beau Reus.

"C'est un sentiment merveilleux. Nous nous sommes battus chaque jour pour y arriver. Mais le travail n'est pas encore terminé. C'est formidable, mais la compétition se poursuit la semaine prochaine", poursuit le Néerlandais qui évoque le titre de champion.





Les bases du succès posées l'été dernier

L'entraîneur Marink Reedijk, âgé d'à peine 33 ans, cherchait lui aussi les mots justes après le match. Le Néerlandais s'est installé au Freethiel à l'été 2024 et a ramené Beveren au plus haut niveau en deux saisons.

"C'est incroyable. Je ne m'y attendais pas. Nous savions que c'était possible, mais le scénario était difficile. Gagner ici n'est jamais facile, et il fallait en plus que le Beerschot laisse filer des points à domicile", explique le coach.

Selon Reedijk, les bases du succès ont été posées l'été dernier : "Nous avons passé un très bon été, même si les résultats n'étaient pas bons. J'avais déjà remarqué la bonne cohésion au sein du groupe, et on sait alors que tout va bien se passer."

Le coach vise désormais le titre : "L'ambition était de terminer dans les deux premiers. Cet objectif semblait très lointain, mais nous l'atteignons déjà en février, c'est incroyable. Un grand bravo à tous les joueurs et au staff. Quand on est dans cette position, il faut tout donner. C'est peut-être une occasion unique. Maintenant, nous devons profiter de ce moment, puis nous concentrer sur les huit prochains matchs."