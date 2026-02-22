"C'était le bon choix pour moi" : un Belge brille en Serie A et rêve de Mondial avec les Diables Rouges

Chafik Ouassal
| Commentaire
"C'était le bon choix pour moi" : un Belge brille en Serie A et rêve de Mondial avec les Diables Rouges

Le joueur termine une excellente saison sous les couleurs de Parme et semble revenir dans le viseur des Diables Rouges. Le milieu de terrain est devenu ces derniers mois un pilier du club italien et parle ouvertement de ses ambitions pour la Coupe du monde.

Mandela Keita estime que son transfert à Parme l'a aidé sur le plan sportif : "Parme était le bon choix pour moi. Ici, les gens ne sont pas aussi fous de football qu'à Naples, Milan ou Rome. Si vous perdez, vous pouvez sortir dans la rue le lendemain sans aucun problème", a expliqué le joueur à Het Laatste Nieuws.

Un calme qui semble lui faire du bien, car il est devenu un joueur important au sein du club. Le milieu de terrain remarque en effet que la passion autour du football est différente de celle des grandes villes italiennes.

Grâce à ses bonnes performances, Keita espère revenir dans le viseur de l'équipe nationale : "La Coupe du monde avec les Diables Rouges, c'est un rêve, oui. C'est dans ma tête", déclare-t-il avec ambition. Le joueur a fait ses débuts sous les ordres de Domenico Tedesco lorsqu'il jouait encore à l'Antwerp, mais depuis, il n'a plus été sélectionné.

Autocritique et envie de progresser

Keita reste toutefois réaliste quant à sa situation et à ses chances : "Je suis suffisamment autocritique pour réaliser que mes performances n'ont pas été suffisantes pendant longtemps pour m'imposer en sélection", admet-il.


Ce dernier estime néanmoins avoir progressé en Italie : "Je ne vais pas dire que je le mérite, mais ce serait une déception si je n'étais pas sélectionné. Dans ce cas, je passerai à autre chose et je continuerai à me battre avec Parme."

