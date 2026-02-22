Anderlecht change son fusil d'épaule : un nouveau candidat ciblé pour le rôle de T1 ?

Aernout Van Lindt
Chafik Ouassal et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Anderlecht change son fusil d'épaule : un nouveau candidat ciblé pour le rôle de T1 ?

Le RSCA est à la recherche d'un nouvel entraîneur depuis un certain temps. Ils avaient un plan A, mais celui-ci semble pour l'instant bloqué en Arabie Saoudite. Le club reste attentif à toute autre alternative.

Suite au licenciement de Besnik Hasi, Anderlecht a lancé ses recherches d'un nouvel entraîneur. Le coach intérimaire Edward Still est rapidement parti à Watford, et actuellement c'est Jérémy Taravel qui a repris les rênes.

Anderlecht ne parvient pas (pour l'instant) à libérer Alfred Schreuder

Activement à la recherche d'un nouveau T1, les Bruxellois avaient ciblé Alfred Schreuder, mais comme on le sait, son club actuel en deuxième division Saoudienne n'a, jusqu'à nouvel ordre, pas l'intention de le laisser partir.

Le RSCA devrait donc se tourner vers d'autres alternatives et selon Sacha Tavolieri, ce serait le cas avec un nouveau candidat sur la liste mauve. Anderlecht aurait en vue le Danois Jacob Neestrup, qui est l'entraîneur actuel du FC Copenhague (7e de Superliga danoise).

Jacob Neestrup est l'alternative danoise pour Anderlecht

Les Bruxellois auraient déjà pris un premier contact avec le Danois pour savoir s'il serait ouvert à un transfert en Belgique, et si oui, avec quelles conditions. Un premier (petit) pas en vue d'un transfert éventuel.

Neestrup a précédemment entraîné Viborg et a ensuite été T2 à Copenhague. Depuis 2022, le Danois de 37 ans en est le T1. De plus, il est sous contrat jusqu'en juin 2029, donc le détacher du club danois ne s'annonce pas non plus aisé, et devra se faire contre rémunération.

Thorgan Hazard n'a pas célébré contre Zulte Waregem, son ancien club

En attendant, Jérémy Taravel poursuit son bon travail et vient de signer un troisième match sans défaite, après la qualification surprise en coupe et le nul face aux Loups.

Commentaire
