Muzamel Rahmat
| Commentaire
"J'ai dû m'excuser trois fois" : Thorgan Hazard n'a pas célébré contre Zulte Waregem, son ancien club

Thorgan Hazard a marqué trois buts contre son ancien club, Zulte Waregem. Anderlecht a gagné, mais pas convaincu.

Le héros du soir avait le sourire, mais aussi beaucoup de lucidité. Au micro de DAZN, Thorgan Hazard n'a pas cherché à embellir la réalité. "On a beaucoup souffert aujourd’hui", a-t-il reconnu après la victoire d'Anderlecht face à Zulte Waregem. Un succès 2-4, mais qui ne reflète pas la physionomie de la rencontre.

Du mal les 20 premières minutes

Hazard a reconnu les difficultés du début de match. "On n'a pas très bien commencé. On avait du mal à aller presser. Ils nous embêtaient entre les lignes, notamment avec leurs deux attaquants." Leur efficacité en première période a fait la différence.

"On a été très efficaces en première période. Ça faisait quelques semaines qu'on ne marquait plus de buts. Là, on en a mis quatre, ça fait du bien à l'équipe." Le numéro 11 a insisté sur l'aspect collectif. "C'est un travail collectif. On va être contents du résultat. La manière, on analysera après. C'est déjà un point positif pour la suite."

Pas de célébration

Auteur d'un triplé, Hazard n'a pas célébré ses buts. Un choix assumé et rempli de respect. "J'ai beaucoup de respect pour ce club. C'est là où tout a commencé pour moi, je leur dois beaucoup."

"Malheureusement, j'ai dû m'excuser trois fois", a-t-il ajouté. "Mais j'ai aussi marqué des buts pour Zulte Waregem dans le passé."

