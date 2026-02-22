Saison compliquée, avenir en pointillés pour un des Belges de l'Ajax ? "C'est le scénario idéal pour moi"

Chafik Ouassal
| Commentaire
Saison compliquée, avenir en pointillés pour un des Belges de l'Ajax ? "C'est le scénario idéal pour moi"
Photo: © photonews

Son début de carrière en boulet de canon a depuis pris un peu de plomb dans l'aile. Et cette saison irrégulière pourrait le pousser à faire un choix de carrière afin de continuer sa progression.

Jorthy Mokio a besoin de confiance pour donner le meilleur de lui-même. C'est ce qu'a confié le Belge qui ne cache pas qu'il veut rester à l'Ajax, mais il doit également jouer afin de se développer à cet âge crucial.

Je me rappelle toujours qu'il y a un lendemain

Le milieu de terrain de dix-sept ans connaît une saison irrégulière à l'Ajax : "Je suis sensible à cela, oui, j'ai besoin de sentir la confiance. Parfois ça va dans mon sens, parfois non. Parfois, je baisse la tête. Si je ne passe pas une bonne journée, tout est difficile. Mais je me rappelle toujours qu'il y a un lendemain et j'essaye de mieux repartir", confie-t-il au micro d'ESPN.

"Il y a eu des hauts et des bas cette saison, mais j'essaie toujours de donner cent pour cent à l'entraînement", souligne le Belge.  

Je suis fier de jouer à l'Ajax

"J'ai des jours où je donne cent pour cent. J'espère le faire chaque jour, mais il y a eu des jours où je n'ai pas pu tout donner. Cela vient de la confiance en moi. Ce n'est pas si simple. Cela demande beaucoup et la confiance est pour moi le plus grand facteur dans mes performances", poursuit-il.


Depuis la mi-2024, Mokio joue à l'Ajax, qui l'a transféré de La Gantoise. Son contrat court encore jusqu'à l'été 2027 : "Le scénario idéal pour moi serait de rester ici, absolument. Nous y travaillons. Je suis fier de jouer à l'Ajax. Je veux vraiment rester ici."

"C'était le bon choix pour moi" : un Belge brille en Serie A et rêve de Mondial avec les Diables Rouges

23:20
23:04
22:52
22:39
22:26
22:00
"J'ai dû m'excuser trois fois" : Thorgan Hazard n'a pas célébré contre Zulte Waregem, son ancien club Réaction

21:20
21:40
1
"Ça devient rarissime, chapeau" : la demande spéciale de Malines acceptée sans hésiter par la RAAL Réaction

21:00
20:40
📷 145 ans d'existence : le 'Great Old' dévoile un maillot rétro en édition limitée pour l'occasion

20:50
Quand c'est bien, il faut le dire aussi : Gustav Mortensen s'apparente déjà à un superbe coup pour le Standard Analyse

20:20
20:00
19:40
Le Belge le plus décisif d'Europe cette saison : Mika Godts impressionne encore avec l'Ajax

10:30
19:20
19:00
18:40
18:01
18:20
Comme on se retrouve : le héros de l'Union va retourner à Anvers pour une grande occasion Réaction

17:40
18:00
Le meilleur Standard de la saison : les notes des Rouches après le large succès au Racing Genk Analyse

16:20
"C'était nécessaire contre Genk" : Vincent Euvrard analyse l'après-midi "presque parfaite" du Standard Interview

17:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/02: Woltemade - Kompany

16:40
17:00
16:40
16:00
15:28
15:00
14:30
14:00
13:30
13:00
12:30
12:00

