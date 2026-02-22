Saison compliquée, avenir en pointillés pour un des Belges de l'Ajax ? "C'est le scénario idéal pour moi"

Son début de carrière en boulet de canon a depuis pris un peu de plomb dans l'aile. Et cette saison irrégulière pourrait le pousser à faire un choix de carrière afin de continuer sa progression.

Jorthy Mokio a besoin de confiance pour donner le meilleur de lui-même. C'est ce qu'a confié le Belge qui ne cache pas qu'il veut rester à l'Ajax, mais il doit également jouer afin de se développer à cet âge crucial.

Le milieu de terrain de dix-sept ans connaît une saison irrégulière à l'Ajax : "Je suis sensible à cela, oui, j'ai besoin de sentir la confiance. Parfois ça va dans mon sens, parfois non. Parfois, je baisse la tête. Si je ne passe pas une bonne journée, tout est difficile. Mais je me rappelle toujours qu'il y a un lendemain et j'essaye de mieux repartir", confie-t-il au micro d'ESPN.

"Il y a eu des hauts et des bas cette saison, mais j'essaie toujours de donner cent pour cent à l'entraînement", souligne le Belge.

"J'ai des jours où je donne cent pour cent. J'espère le faire chaque jour, mais il y a eu des jours où je n'ai pas pu tout donner. Cela vient de la confiance en moi. Ce n'est pas si simple. Cela demande beaucoup et la confiance est pour moi le plus grand facteur dans mes performances", poursuit-il.



Depuis la mi-2024, Mokio joue à l'Ajax, qui l'a transféré de La Gantoise. Son contrat court encore jusqu'à l'été 2027 : "Le scénario idéal pour moi serait de rester ici, absolument. Nous y travaillons. Je suis fier de jouer à l'Ajax. Je veux vraiment rester ici."