Charleroi au tapis : les Carolos enregistrent une quatrième défaite de suite

Les Zèbres se déplaçaient en Campine à l'occasion de la 26e journée de Jupiler Pro League, avec l'objectif de re-goûter à une victoire.

Tout avait pourtant bien débuté pour Charleroi qui ouvrait le score grâce à Van Den Kerkhof à la demi-heure de jeu. La première véritable occasion de Charleroi se transformait immédiatement en but. Guiagon gardait bien le contrôle et passait le ballon à Van Den Kerkhof qui trompait Jungdal.

Pénalty discutable ?

Westerlo revenait au score peut avant le repos. Sayyadmanesh cherchait le penalty et l'obtenait, suite à un contact de Camara. Mais même si ce dernier semble à peine le toucher, la VAR confirmait la décision. Le pénalty était transformé par Sayyadmanesh lui-même (41e).

Charleroi achevé à la dernière minute

Le score ne bougeait plus après le repos. Mais en toute fin de partie, Sayyadmanesh s'imposait avec force et passait le ballon à Sakamoto entre les jambes de Titraoui. Seul, le Japonais marquait à bout portant et embrasait le Kuipje.

Westerlo remporte la victoire in extremis contre Charleroi et dépasse ainsi les Hennuyers au classement pour se hisser à la neuvième place. Westerlo remporte ainsi 6 points sur 6 et se retrouve à deux points du top 6, se mêlant ainsi à la lutte pour les champions play-offs. Charleroi reste sur un très maigre bilan de 0 sur 9 avant d'accueillir Bruges.