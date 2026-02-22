Charleroi au tapis : les Carolos enregistrent une quatrième défaite de suite

Chafik Ouassal
| Commentaire
Charleroi au tapis : les Carolos enregistrent une quatrième défaite de suite
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les Zèbres se déplaçaient en Campine à l'occasion de la 26e journée de Jupiler Pro League, avec l'objectif de re-goûter à une victoire.

Tout avait pourtant bien débuté pour Charleroi qui ouvrait le score grâce à Van Den Kerkhof à la demi-heure de jeu. La première véritable occasion de Charleroi se transformait immédiatement en but. Guiagon gardait bien le contrôle et passait le ballon à Van Den Kerkhof qui trompait Jungdal.

Pénalty discutable ?

Westerlo revenait au score peut avant le repos. Sayyadmanesh cherchait le penalty et l'obtenait, suite à un contact de Camara. Mais même si ce dernier semble à peine le toucher, la VAR confirmait la décision. Le pénalty était transformé par Sayyadmanesh lui-même (41e).

Charleroi achevé à la dernière minute

Le score ne bougeait plus après le repos. Mais en toute fin de partie, Sayyadmanesh s'imposait avec force et passait le ballon à Sakamoto entre les jambes de Titraoui. Seul, le Japonais marquait à bout portant et embrasait le Kuipje.

Westerlo remporte la victoire in extremis contre Charleroi et dépasse ainsi les Hennuyers au classement pour se hisser à la neuvième place. Westerlo remporte ainsi 6 points sur 6 et se retrouve à deux points du top 6, se mêlant ainsi à la lutte pour les champions play-offs. Charleroi reste sur un très maigre bilan de 0 sur 9 avant d'accueillir Bruges.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Westerlo

Plus de news

"C'était le bon choix pour moi" : un Belge brille en Serie A et rêve de Mondial avec les Diables Rouges

"C'était le bon choix pour moi" : un Belge brille en Serie A et rêve de Mondial avec les Diables Rouges

23:20
Diego Moreira décisif face à Lyon : le club du Diable Rouge reste en course pour l'Europe

Diego Moreira décisif face à Lyon : le club du Diable Rouge reste en course pour l'Europe

23:04
🎥 Julien Duranville inscrit son premier but avec le FC Bâle

🎥 Julien Duranville inscrit son premier but avec le FC Bâle

22:52
Vincent Kompany poursuit sa marche vers le titre malgré un 'hic' : "C'est le football, ça arrive"

Vincent Kompany poursuit sa marche vers le titre malgré un 'hic' : "C'est le football, ça arrive"

22:39
"J'ai dû m'excuser trois fois" : Thorgan Hazard n'a pas célébré contre Zulte Waregem, son ancien club Réaction

"J'ai dû m'excuser trois fois" : Thorgan Hazard n'a pas célébré contre Zulte Waregem, son ancien club

21:20
Toujours invaincu, coach de 33 ans : le premier promu en JPL vit une saison impressionnante

Toujours invaincu, coach de 33 ans : le premier promu en JPL vit une saison impressionnante

22:26
Anderlecht change son fusil d'épaule : un nouveau candidat ciblé pour le rôle de T1 ?

Anderlecht change son fusil d'épaule : un nouveau candidat ciblé pour le rôle de T1 ?

22:00
"Ça devient rarissime, chapeau" : la demande spéciale de Malines acceptée sans hésiter par la RAAL Réaction

"Ça devient rarissime, chapeau" : la demande spéciale de Malines acceptée sans hésiter par la RAAL

21:00
Saison compliquée, avenir en pointillés pour un des Belges de l'Ajax ? "C'est le scénario idéal pour moi"

Saison compliquée, avenir en pointillés pour un des Belges de l'Ajax ? "C'est le scénario idéal pour moi"

22:13
Triplé de Thorgan Hazard contre son ancien club : Anderlecht terasse Zulte Waregem

Triplé de Thorgan Hazard contre son ancien club : Anderlecht terasse Zulte Waregem

20:40
📷 145 ans d'existence : le 'Great Old' dévoile un maillot rétro en édition limitée pour l'occasion

📷 145 ans d'existence : le 'Great Old' dévoile un maillot rétro en édition limitée pour l'occasion

20:50
Quand c'est bien, il faut le dire aussi : Gustav Mortensen s'apparente déjà à un superbe coup pour le Standard Analyse

Quand c'est bien, il faut le dire aussi : Gustav Mortensen s'apparente déjà à un superbe coup pour le Standard

20:20
La Gantoise s'est tirée une balle dans le pied : Onur Cinel raconte comment il a préparé son coup avec Vanzeir

La Gantoise s'est tirée une balle dans le pied : Onur Cinel raconte comment il a préparé son coup avec Vanzeir

20:00
"Pour la première fois, je dois m'excuser auprès des supporters" : l'heure est grave pour Frédéric Taquin

"Pour la première fois, je dois m'excuser auprès des supporters" : l'heure est grave pour Frédéric Taquin

19:20
Romelu Lukaku encore trop court : l'Atalanta en profite et renverse Naples

Romelu Lukaku encore trop court : l'Atalanta en profite et renverse Naples

19:40
Coup dur pour Genk : un cadre de l'équipe se blesse face au Standard

Coup dur pour Genk : un cadre de l'équipe se blesse face au Standard

19:00
Faye l'un des seuls à tenir son rang, plusieurs joueurs en échec : les notes de la RAAL contre Malines

Faye l'un des seuls à tenir son rang, plusieurs joueurs en échec : les notes de la RAAL contre Malines

18:40
La rouge d'Ashimeru a donné le ton : la RAAL prend l'eau, Malines fait une bonne opération en or

La rouge d'Ashimeru a donné le ton : la RAAL prend l'eau, Malines fait une bonne opération en or

18:01
Comme on se retrouve : le héros de l'Union va retourner à Anvers pour une grande occasion Réaction

Comme on se retrouve : le héros de l'Union va retourner à Anvers pour une grande occasion

17:40
Fatigué à cause de l'Europa League ? Nicky Hayen analyse le naufrage de Genk face au Standard

Fatigué à cause de l'Europa League ? Nicky Hayen analyse le naufrage de Genk face au Standard

18:00
Le meilleur Standard de la saison : les notes des Rouches après le large succès au Racing Genk Analyse

Le meilleur Standard de la saison : les notes des Rouches après le large succès au Racing Genk

16:20
"C'était nécessaire contre Genk" : Vincent Euvrard analyse l'après-midi "presque parfaite" du Standard Interview

"C'était nécessaire contre Genk" : Vincent Euvrard analyse l'après-midi "presque parfaite" du Standard

17:20
Le Beerschot se loupe à la dernière minute : Beveren exulte et valide sa montée en Pro League

Le Beerschot se loupe à la dernière minute : Beveren exulte et valide sa montée en Pro League

18:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/02: Woltemade - Kompany

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/02: Woltemade - Kompany

16:40
"Je me suis inspiré de lui" : Senne Lammens évoque les gardiens belges qui l'ont marqué

"Je me suis inspiré de lui" : Senne Lammens évoque les gardiens belges qui l'ont marqué

17:00
Le top 6 n'est pas oublié : le Standard signe un match presque parfait et corrige le Racing Genk !

Le top 6 n'est pas oublié : le Standard signe un match presque parfait et corrige le Racing Genk !

15:28
75 millions et sur le départ ? Le Bayern Munich pourrait récupérer un gros talent ce été

75 millions et sur le départ ? Le Bayern Munich pourrait récupérer un gros talent ce été

16:40
"On n'avait jamais fait ça cette saison" : Sébastien Pocognoli revient sur l'énorme performance de Monaco

"On n'avait jamais fait ça cette saison" : Sébastien Pocognoli revient sur l'énorme performance de Monaco

16:00
Strasbourg a donné son feu vert : Diego Moreira déjà très courtisé

Strasbourg a donné son feu vert : Diego Moreira déjà très courtisé

15:00
Le Barça veut attirer un cadre de Vincent Kompany : le joueur répond

Le Barça veut attirer un cadre de Vincent Kompany : le joueur répond

14:30
Grosse frayeur pour Promise David : l'Union Saint-Gilloise donne des nouvelles de son attaquant

Grosse frayeur pour Promise David : l'Union Saint-Gilloise donne des nouvelles de son attaquant

13:30
Victoire sur tapis vert ou match reprogrammé ? Seraing redoute le verdict

Victoire sur tapis vert ou match reprogrammé ? Seraing redoute le verdict

14:00
"On s'est fait avoir, tout le monde le sait" : toujours de la rancoeur envers le Standard de Liège

"On s'est fait avoir, tout le monde le sait" : toujours de la rancoeur envers le Standard de Liège

13:00
Hans Vanaken en est conscient : Bruges devra faire mieux contre l'Atletico Madrid

Hans Vanaken en est conscient : Bruges devra faire mieux contre l'Atletico Madrid

12:30
La première de Majeed Ashimeru ? Les compos probables de RAAL - Malines

La première de Majeed Ashimeru ? Les compos probables de RAAL - Malines

11:20
Pourquoi Jelle Vossen a perdu sa place ? Le coach de Zulte Waregem répond enfin

Pourquoi Jelle Vossen a perdu sa place ? Le coach de Zulte Waregem répond enfin

11:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved