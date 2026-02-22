🎥 Julien Duranville inscrit son premier but avec le FC Bâle

Chafik Ouassal
| Commentaire
🎥 Julien Duranville inscrit son premier but avec le FC Bâle
Photo: © photonews

Prêté en Suisse lors du mercato d'hiver, la mission du Belge est simple : retrouver du temps de jeu et se relancer. Et malgré les résultats décevants de son club, d'un point de vue personnel l'ancien Anderlechtois retrouve doucement ses sensations.

Doucement mais sûrement, Julien Duranville retrouve du temps de jeu en Suisse et semble reprendre du rythme depuis son prêt hivernal au FC Bâle. Collectivement par contre, son club est cinquième et vient d'enregistrer un troisième match sans victoire.

Premier but avec le FC Bâle

Il compte désormais sept apparitions avec le club depuis son arrivée fin janvier. Et le Belge s'est illustré avec son tout premier but en Suisse, décisif cinq minutes après sa monté au jeu (58e). Mais au final, le FC Bâle repart chez lui sans aucun point.

Le FCB a, en effet, subi sa cinquième défaite en sept matchs sous la houlette de Stephan Lichtsteiner toutes compétitions confondues, s'inclinant cette fois 4-2 à Lucerne. Grâce à des buts de Bénie Traoré sur penalty et de Julien Duranville (63e), le FCB a d'abord réussi à renverser la situation (1-2), avant que les locaux ne marquent trois fois.

Oscar Kabwit a marqué à la 77e minute, a préparé le but de Lars Villiger cinq minutes plus tard (3-2) et a clos le score avec son deuxième but à la 89e minute. Les deux derniers buts sont le résultat d'erreurs défensives flagrantes de Bâle.

Anderlecht
Borussia Dortmund
Julien Duranville

