Diego Moreira décisif face à Lyon : le club du Diable Rouge reste en course pour l'Europe

Chafik Ouassal
| Commentaire
Diego Moreira décisif face à Lyon : le club du Diable Rouge reste en course pour l'Europe

Strasbourg clôturait la 23e journée de Ligue 1 en accueillant Lyon, un match à la forte saveur belge avec Diego Moreira, Mike Penders, Clinton Mata ou encore Roman Yaremchuk.

Cela commençait fort pour le Racing, dominateur. Et après des occasions manquées, Martial Godo (37e) délivrait Strasbourg bien servi par Diego Moreira. Le Belge piquait un ballon vers le point de penalty pour Godo qui devançait Dominik Greif et l'ajustait sur la droite. 

"On doit en mettre trois, on devrait être à 3-0 avec les occasions qu’on s’est créé. Mais on arrive à dominer le match, à gérer leurs petits temps de possession. C’est sûr il y a des regrets, cela aurait pu être plus large et plus ouvert", a même évoqué le Diable Rouge à la pause, à l'interview au micro de Ligue 1+.

Diego Moreira doublement décisif

Après le repos, Diego Moreira (52e) confirmait la domination des Alsaciens en doublant la mise. Le Diable Rouge était bien trouvé plein axe à 25 mètres des cages, et armait une lourde frappe qui était déviée par le dos de Tessmann, et battait Dominik Greif pour la deuxième fois de la soirée.

Mais Lyon ne s'arrêtait pas là et Corentin Tolisso (59e) battait Mike Penders pour relancer les visiteurs dans le match. Tolisso au point de penalty contrôlait et ajustait le portier belge à bout portant. 

Strasbourg validait sa victoire en fin de match, suite à une faute de l'ancien Brugeois Clinton Mata sur El Mourabet. Joaquin Panichelli fixait le score final sur pénalty dans les arrêts de jeu. Au classement, le Racing revient à hauteur de Monaco, au pied du top-6.

