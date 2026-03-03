Le deuxième "invité surprise" des PO1 est presque connu : "C'est écrit dans les étoiles !"

Photo: © photonews

Le KV Malines parviendra-t-il enfin cette année à intégrer le top 6 et à se qualifier pour les Champions' Play-offs ? À trois journées de la fin, le club est idéalement placé.

Le KV Malines semblait se diriger vers une coûteuse perte de points face à Zulte Waregem. Mais même après l'égalisation de l'Essevee, Malines est resté étonnamment calme, avec des intentions parfois plus défensives qu'offensives dans le déroulement du match.

Benito Raman a fait la différence pour le KV Malines

Et pourtant, ils ont finalement réussi à prendre les trois points. Fred Vanderbiest était donc très heureux de cette victoire, décrochée grâce à Benito Raman - un joueur que l'entraîneur a lancé pour tenter le tout pour le tout. 

Dans les derniers instants du temps additionnel, à la 95e minute, Raman a fait 2-1. "Avant, on parlait de la patte de lapin de Guy Thys, maintenant c'est celle de Fred Vanderbiest", a-t-il reconnu, admettant volontiers que son équipe a parfois eu un brin de réussite.

Et la conclusion est donc la suivante : cette année, ça doit passer. " C'est écrit dans les étoiles que nous devons être dans ces Champions' Play-offs", a encore déclaré Vanderbiest, qui a ensuite tenté une comparaison.


"Ça m'a fait penser au match de la montée contre le Beerschot. Le même but, la même minute », a-t-il rappelé en évoquant 2019, quand le KV Malines avait arraché la promotion de justesse. À l'époque, c'était Tainmont qui avait envoyé les Sang & Or au 7e ciel.

Beerschot
KV Malines
Frederik Vanderbiest

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
