Le rêve s'achève brutalement pour Bodo/Glimt, qui prend l'eau au Sporting Portugal !

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Ils l'ont fait : le Sporting Lisbonne a renversé Bodo/Glimt, mettant un terme à la belle histoire de cette saison en Champions League.

Le parcours incroyable de Bodo/Glimt, le "petit poucet" de cette Ligue des Champions, s'achève en 8e de finale. Après une superbe victoire (3-0) au match aller contre le Sporting Lisbonne, les Norvégiens se sont lourdement inclinés au Portugal (5-0), au terme des prolongations.

Le Sporting était dos au mur : il fallait mettre Bodo/Glimt sous pression et marquer vite, mais Gonçalo Iniacio n'ouvrira le score qu'à la 34e minute de jeu. Ce sera le score à la pause, et Bodo craquera en seconde période.

Zeno Debast fait son grand retour avec le Sporting 

Pedro Gonçalves fera le break à la 61e minute, et le but synonyme de prolongations tombera sur penalty à la 78e avec un penalty transformé par Luis Suarez. En prolongations, Bodo/Glimt va ensuite craquer : dès la 92e minute, Araujo fait 4-0. Les Norvégiens ne s'en remettront pas, et prendront même le 5-0 à la 90e+1.

Sur le plan belge, Zeno Debast, de retour d'une lourde blessure au genou, est monté au jeu à la 64e minute à la place de Quaresma en défense centrale. Une bonne nouvelle qui pourrait le rendre sélectionnable par Rudi Garcia ce vendredi. 


Au terme de cette remontada, le Sporting affrontera désormais Arsenal ou le Bayer Leverkusen en quarts de finale de la Champions League

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