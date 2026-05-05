Surprise : retraité à 27 ans, l'ex-Carolo Jules Van Cleemput signe en amateurs

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Surprise : retraité à 27 ans, l'ex-Carolo Jules Van Cleemput signe en amateurs
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On ne pensait pas revoir Jules Van Cleemput sur les terrains : en février 2025, le défenseur du KV Malines, miné par les blessures, arrêtait les frais. Finalement, il a décidé de s'engager au sein de son club formateur, le KVC Wilrijk.

C'était une triste nouvelle qui tombait début 2025 : Jules Van Cleemput, à peine 27 ans à l'époque, annonçait qu'il mettait un terme à sa carrière, après une nouvelle blessure. Sa saison 2024-2025 était jusque là minée par les blessures à répétition, tandis que sa saison 2023-2024 était restée quasi-blanche également. 

Des soucis musculaires aux genoux, aux tendons, au mollet : Van Cleemput ne savait tout simplement plus suivre le rythme du football professionnel. Après plus de 100 matchs en Jupiler Pro League pour Charleroi et Malines, il raccrochait donc les crampons. 

Jules Van Cleemput sort de sa retraite 

Mais à désormais 29 ans, Jules Van Cleemput a finalement décidé de redonner une chance au football - ou de laisser le football lui en redonner une. Il s'est en effet engagé pour la saison 2026-2027 au KVC Wilrijk, qui évolue en D3 VV mais est à une victoire de remonter en D2 VV (ce serait la troisième promotion d'affilée pour le club anversois).

C'est un retour aux sources pour Van Cleemput : l'ex-Zèbre est passé par les équipes de jeunes de Wilrijk de 2002 à 2005, avant de rejoindre le Beerschot où il a fini ses classes. Reste à voir si l'ancien back droit du KV Malines et du Sporting Charleroi parviendra cette fois à enchaîner les matchs. 

"Cela commençait à démanger Jules, qui s'entraîne déjà depuis plusieurs semaines avec le groupe et fera partie de notre noyau pour la saison prochaine. Il n'amène pas seulement de la qualité mais aussi de l'expérience au club", lit-on dans le communiqué du KVC Wilrijk. 

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