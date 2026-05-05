D'ores et déjà forfait contre La Gantoise : un absent de poids pour Anderlecht pour la finale de Coupe ?

Plus que dix jours avant la finale de la Coupe entre l'Union et Anderlecht. Le Sporting fourbit ses armes mais est encore loin du compte, d'autant plus que le groupe comporte plusieurs joueurs incertains.

Depuis sa qualification pour la finale de la Coupe, Anderlecht n'a cessé de marteler que le club ne miserait pas toute sa fin de saison sur cet unique rendez-vous. Mais plus les semaines passent, plus ce derby bruxellois au Heysel s'ancre dans les têtes comme l'occasion la plus directe de remporter un trophée depuis neuf ans.

Mais au-delà de la qualité de l'adversaire, il faudra également surveiller l'infirmerie. On commence par une bonne nouvelle ? Nathan De Cat est monté à la pause contre le Club de Bruges. Le staff ne veut prendre aucun risque avec lui, et de cette manière, il semble se rapprocher d'un retour à 100% pour le déplacement à Gand le week-end prochain, et surtout pour la finale.

La deuxième ? Un mal pour un bien : en fin de match, Marco Kana a écopé de la carte jaune de trop : il sera suspendu contre les Buffalos, une rencontre qui peut être cruciale dans la lutte pour la quatrième place. Mais cela lui permettra aussi de souffler juste avant la finale de Coupe.

Diarra sort, Saliba très incertain

Killian Sardella, suspendu le week-end dernier, devrait lui aussi pouvoir être prêt pour débuter. Voilà pour les bonnes nouvelles, car pour l'instant, rien de rassurant concernant Mario Stroeykens et Danylo Sikan. Et il y a également encore des interrogations autour d'Ali Maamar.



Passons maintenant aux titulaires habituels. Face au Club de Bruges, Moussa Diarra a dû quitter la pelouse, ce qui le rend lui aussi incertain pour le week-end prochain. Et puis il y a Nathan Saliba, qui n'a pas été en mesure de participer au topper. Selon nos informations, il est d'ores et déjà forfait pour le match contre La Gantoise. La finale de Coupe pourrait également se jouer à la dernière minute pour lui. De quoi donner du travail aux kinés et aux médecins... ou obliger Taravel à trouver une alternative.