Info ou intox ? Mémé Tchité annoncé de retour en P3 luxembourgeoise à 42 ans

Scott Crabbé, journaliste football
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Info ou intox ? Mémé Tchité annoncé de retour en P3 luxembourgeoise à 42 ans
Photo: © photonews

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Retraité depuis juillet 2022, Mémé Tchité a aujourd'hui 42 ans. Son nom est réapparu sur les réseaux sociaux de manière assez surprenante.

Ancien attaquant du Standard, d'Anderlecht et du Club de Bruges, Mémé Tchité a vécu une fin de carrière assez atypique. Celui que la Belgique convoitait autrefois au Burundi et au Rwanda est passé par plusieurs périodes sans club, avant de rebondir en Roumanie, puis de jouer six mois à Saint-Trond, avec Rob Schoofs en soutien et Chris O'Loughlin (l'actuel directeur sportif de l'Union Saint-Gilloise) sur le banc.

On l'a ensuite connu dans les divisions amateurs. Après sa pige au White Star, Tchité a écumé les terrains de la région liégeoise, évoluant tour à tour pour Hamoir, Fléron et le Stade Verviétois, où il a raccroché les crampons il y a maintenant quatre ans.

Pourquoi son nom ressurgit-il aujourd'hui ? Car Mémé Tchité aurait repris du service du côté de l'Excelsior Fouches, un club de troisième provinciale luxembourgeoise basé à un jet de pierres d'Arlon. L'équipe a le vent en poupe, elle vient d'ailleurs d'être sacrée championne de P3.

Si Wikipedia le dit...

La 'source' annonçant l'arrivée de Mémé Tchité ? La page Wikipedia du joueur, où l'Excelsior Fouches est désormais mentionné comme sa nouvelle équipe. Une blague qui amuse beaucoup le club, ce dernier répondant sur ses réseaux "ne pas être au courant".


Verra-t-on vraiment l'ancien attaquant de Pro League (jadis transféré pour 7,50 millions d'Anderlecht au Racing Santander) défier des équipes comme Nothomb, Athus, Freylange ou Meix-le-Tige, toutes qualifiées pour le tour final de P2 ? La réalité n'a pas encore dépassé la fiction, mais qui sait.

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