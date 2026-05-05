Officiel : un ancien éphémère défenseur de Charleroi va découvrir la Premier League

Vous souvenez-vous encore de Cédric Kipré ? L'ancien défenseur de Charleroi continue sa carrière entre la France et l'Angleterre.

En février 2021, Charleroi avait accueilli Cédric Kipré en prêt. Le défenseur franco-ivoirien débarquait en provenance de West Bromwich pour bénéficier du temps de jeu qui se refusait à lui en Premier League. Il n'aura eu le temps que de disputer cinq matchs sous les ordres de Karim Belhocine avant que la phase classique ne se termine (Douzième, Charleroi n'avait pas disputé de Playoffs et avait donc vu sa saison se terminer).

WBA a ensuite prêté cet ancien espoir du PSG et de Leicester à Cardiff, avant de le céder définitivement au Stade de Reims il y a deux ans. En Champagne, Kipré s'est imposé comme titulaire régulier mais n'a pas su empêcher la chute du club en Ligue 2, malgré un but contre le FC Metz d'Arnaud Bodart en barrage.

Cédric Kipré s'illustre à Ipswich

Il n'a toutefois pas accompagné l'équipe dans l'antichambre de l'élite française : Reims l'a en effet prêté à Ipswich Town, en deuxième division anglaise. Le Parisien de 29 ans s'y est rapidement imposé comme titulaire (32 matchs disputés...avec 10 cartes jaunes à la clé), aidant l'équipe à valider son ticket pour la Premier League grâce à la deuxième place au classement final.

L'ancien carolo découvrira bien la crème de la crème la saison prochaine : il ne retournera pas à Reims. Même s'il n'était que prêté dans un premier temps, les deux clubs avaient négocié une obligation d'achat. La clause vient donc d'être automatiquement levée, sous la forme d'un transfert à 4,50 millions (plus du double de sa valeur marchande selon Transfermarkt).



L'international ivoirien a derrière lui pas moins de 206 matchs de Championship à son actif mais n'a pas encore joué la moindre minute en Premier League (huit apparitions sur le banc de West Bromwich lors de la saison 2020/2021). La saison prochaine sonnera donc comme une belle découverte pour lui.