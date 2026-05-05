"C'est devenu un milieu très sale" : Benito Raman vide son sac

Benito Raman est arrivé à Malines à l'été 2024 après quelques mois passés au Samsunspor, en Turquie. L'attaquant, aujourd'hui âgé de 31 ans, s'est exprimé sur son avenir dans le football. Et il se montre plutôt clair.

Benito Raman a débuté sa carrière dans les équipes de jeunes de La Gantoise, mais il est également passé par le Standard et Anderlecht. Les Buffalos l’avaient aussi prêté par le passé au Beerschot, Courtrai et Saint-Trond, et il a également connu des expériences en Allemagne et en Turquie.

Aujourd’hui, il semble avoir trouvé sa place à Malines. Il est encore sous contrat jusqu’en juin 2027 et la question se pose déjà quant à la suite de sa carrière. Une prolongation de quelques années supplémentaires à Malines ne lui déplairait pas. Mais souhaite-t-il encore continuer longtemps ?

Benito Raman sera soulagé de quitter le monde du football

"Si je pouvais choisir demain, j’arrêterais. C’est dur à dire, mais j’en ai marre. Le monde du football est devenu tellement sale, même si j’aime toujours jouer", a confié Benito Raman dans un entretien avec Café Constant.

"C’est devenu un milieu très sale. Beaucoup de gens arrivent aujourd’hui dans le football sans jamais y avoir joué et pensent avoir inventé l’eau chaude. Ils veulent tout changer."

Benito Raman critique l’évolution du football

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"Que ce soit pour la nutrition ou boire une bière… chacun connaît son corps. Ce n’est plus amusant comme avant, même si je fais toujours ce que je veux. Ça peut aider, mais si je ne mange pas un œuf, je ne vais pas soudainement arrêter de marquer."