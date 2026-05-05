Devant Guiagon, David et Zorgane : le nouveau Soulier d'Ébène est connu !

Scott Crabbé, journaliste football
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Devant Guiagon, David et Zorgane : le nouveau Soulier d'Ébène est connu !
Photo: © photonews

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La cérémonie du Soulier d'Ébène avait eu lieu hier soir. C'est Zakaria El Ouahdi qui a raflé la mise, profitant de sa nouvelle saison pleine avec Genk.

Il y a un an, Zakaria El Ouahdi avait déjà été nominé au Soulier d'Ébène, prix récompensant le meilleur joueur d'origine africaine de la Jupiler Pro League. Mais il avait terminé troisième des suffrages, devant notamment s'avouer vaincu face à un coéquipier de Genk, un certain Tolu Arokodare, transféré en Premier League quelques semaines plus tard.

Avec pas moins de 12 buts et 5 assists cette saison (malgré plusieurs semaines sur la touche), le latéral marocain a frappé plus fort encore qu'il y a un an et se présentait à la cérémonie d'hier soir comme l'un des grands favoris.

Ses concurrents : Adem Zorgane (Union Berlin), Raphael Onyedika (Club de Bruges), Promise David (Union Saint-Gilloise) et Parfait Guiagon (Sporting Charleroi). Malgré des arguments à faire valoir de part et d'autre, c'est bien El Ouahdi qui a été sacré.

Un vote relativement logique

"Je suis ravi de cette reconnaissance, car la concurrence était féroce cette année. Tous les nominés méritaient de gagner. C'est un honneur de remporter ce prix et de voir mon nom figurer parmi les lauréats", a-t-il expliqué lors de la remise du trophée par Mbaye Leye, lui-même lauréat en 2013.

Zakaria El Ouahdi est le troisième joueur marocain à remporter le Soulier d'Ébène, après Mbark Boussoufa, (sacré en 2006, 2009 et 2010), et Tarik Tissoudali, plébiscité en 2022.

El Ouahdi sur sa lancée

Genk est souvent bien représenté lors de ce gala : El Ouahdi et Arokodare sont loin d'être les seuls à avoir porté les couleurs du Racing à la cérémonie : Souleymane Oulare (1999), Moumouni Dagano (2002), Ally Samatta (2019), Paul Onuachu (2021) et Mike Trésor (2023) avaient déjà précédemment raflé la mise.

De son côté, Zakaria El Ouahdi reçoit donc une nouvelle distinction personnelle mettant en avant ses qualités au-dessus de la moyenne pour le championnat belge. Avant une Coupe du Monde avec le Maroc et un beau transfert cet été ?

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