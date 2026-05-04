Sir Alex Ferguson hospitalisé : les dernières nouvelles se veulent rassurantes

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Photo: © photonews

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Inquiétude autour d'Alex Ferguson dimanche après-midi à Old Trafford. Le légendaire ancien entraîneur de Manchester United a été emmené à l'hôpital juste avant le choc contre Liverpool FC après s'être senti mal.

Selon The Guardian, il s’agissait d’une mesure de précaution. Sir Alex Ferguson, âgé de 84 ans, serait hors de danger, ce qui a immédiatement rassuré tout le monde. L’Écossais reste un habitué des matchs à domicile de Manchester United.

Sir Alex Ferguson est hors de danger

Après la rencontre, remportée 3-2 par Manchester United, l’entraîneur intérimaire Michael Carrick a été interrogé sur l’état de Ferguson. "Je n’ai pas d’informations", a-t-il déclaré. "J’ai appris la nouvelle avant le match et cela m’a touché. Nous espérons tous qu’il est en bonne santé."

Durant la rencontre, les supporters de Manchester United ont également affiché leur soutien. En première période, le nom de Ferguson a été scandé à plusieurs reprises, un hommage clair à celui qui est considéré comme le plus grand entraîneur de l’histoire du club.

Sir Alex Ferguson avait été aperçu plus tôt dans la journée au stade, où il prend habituellement place dans la loge présidentielle. Malgré son âge, il reste très impliqué dans le club avec lequel il a connu tant de succès.

Le plus grand entraîneur de l’histoire du club

La santé de l’Écossais est un sujet sensible depuis plusieurs années. En 2018, il avait été victime d’une hémorragie cérébrale potentiellement mortelle, un épisode qui avait profondément changé sa vision de la vie. Depuis, il accorde plus d’attention à sa santé.

Le palmarès de Ferguson à Manchester United est exceptionnel. En plus de 26 ans à la tête du club, il a notamment remporté 13 titres de champion d’Angleterre et deux Ligues des champions.

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