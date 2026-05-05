Officiel : un ancien grand espoir d'Anderlecht va bel et bien revenir en D1A par la grande porte

L'été est chargé du côté de Beveren. Le club veut se renforcer, mais aussi se pencher au cas par cas sur les contrats des joueurs qui ont contribué à la remontée.

Champion de D1B les doigts dans le nez, sans avoir concédé la moindre défaite, et avec plusieurs scores fleuves au passage, Beveren était plus que prêt pour remonter à l'échelon supérieur. L'équipe a fait le boulot, la direction doit désormais faire le sien en coulisses.

Et du travail, il y en a : avant même de penser à se renforcer, Beveren doit faire le point avec son noyau actuel. Au sein du groupe, plus de la moitié des joueurs arrivent en fin de contrat et sont donc libres de partir cet été si rien ne change.

Les dirigeants ont ainsi enchaîné les entrevues, les premiers résultats se font sentir. Le club a ainsi annoncé sur son site internet la prolongation d'un premier cadre, il s'agit de Bruno Godeau. 14 ans après son éclosion à Anderlecht (d'où, barré par la concurrence, il avait rejoint Zulte Waregem), le défenseur central est désormais un joueur d'expérience, l'un des cadres de l'équipe.

Bruno Godeau rempile, Lennart Mertens aussi

Godeau a presque tout joué cette saison, son vécu sera à nouveau bien utile la saison prochaine : le Bruxellois de 33 ans compte près de 300 matchs de première division à son actif sous les couleurs de Zulte Waregem, Ostende, Westerlo, La Gantoise, Mouscron et Saint-Trond. Il a rempilé pour un an, jusqu'en juin prochain.



Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Beveren a également annoncé la prolongation de son meilleur buteur, Lennart Mertens. L'attaquant de 33 ans était arrivé en provenance de Deinze il y a un an et demi et affiche un sacré ratio cette saison : 20 buts en 30 matchs de D1B. L'ancien joueur du Club NXT va ainsi découvrir la D1A pour la toute première fois de sa carrière. Un signal fort : sur sa lancée de cette saison, Beveren ne voudra pas être un oiseau pour le chat.