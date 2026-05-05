🎥 Les croisés au pire moment : un ancien de Charleroi n'affrontera pas les Diables à la Coupe du Monde

Du haut de ses 30 ans, Ali Gholizadeh est désormais actif au Lech Poznan. Mais sa saison est terminée, enterrant ses espoirs de Coupe du Monde.

L'Iran participera-t-elle à la Coupe du Monde ? Le sujet alimente toujours les conversations au sein de la FIFA. Mais ce qui est certain, c'est que parmi les joueurs iraniens passés par la Pro League ou encore actifs chez nous (comme Dennis Ayensa ou Alireza Jahanbakhsh), Ali Gholizadeh ne sera pas de la partie.

L'ancien ailier droit du Sporting Charleroi était pourtant en grande forme avec le Lech Pozanan (6 buts et 4 assists depuis le mois de décembre) mais vient de gravement se blesser à l'occasion du match de championnat de samedi dernier contre le Motor Lublin.

This is devastating

TOP IRANIAN WINGER ⚽️🇮🇷

ALI GHOLIZADEH

injured & left on a stretcher

and it looks really severe

Let’s hope and pray he can be on the pitch at least for the 3rd match v EGYPT on June 26

That’s 8 weeks away pic.twitter.com/keqzsklYf5 — Junior Rodigan (@JuniorRodigan) May 2, 2026

Le scanner réalisé a confirmé le pire des scénarios : une rupture des ligaments croisés, comme l'a annoncé son club sur son site internet. Gholizadeh devrait ainsi être sur la touche pour dix mois, le temps de s'astreindre à une longue revalidation. Il regadera donc la Coupe du Monde devant sa télévision et n'affrontera pas la Belgique lors du deuxième match, prévu le 21 juin à Los Angeles.

Une Coupe du Monde et un nouveau contrat lui passent sous le nez

Un véritable drame pour le joueur, enocre repris avec l'Iran lors du rassemblement de mars et buteur contre l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 2022. Avec ses 42 apparitions avec l'Iran, il faisait partie de ces joueurs d'expérience sur lesquels s'appuie le séletionneur Amir Ghalenoei.





Et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle : Ali Gholizadeh arrivait en fin de contrat à Poznan. Un nouveau bail était sur la table ; selon le journaliste local Tomasz Włodarczyk, la blessure a eu raison de la prolongation envisagée.

Le natif d'Ardabil avait justement repoussé des offres venues du Moyen-Orient pour tenter de hisser le club en Ligue des Champions la saison prochaine (le Lech Poznan est en passe de remporter le championnat polonais et arrivera donc en préliminaires). Il devrait finalement être libre cet été.