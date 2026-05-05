🎥 Les croisés au pire moment : un ancien de Charleroi n'affrontera pas les Diables à la Coupe du Monde

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
🎥 Les croisés au pire moment : un ancien de Charleroi n'affrontera pas les Diables à la Coupe du Monde
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Du haut de ses 30 ans, Ali Gholizadeh est désormais actif au Lech Poznan. Mais sa saison est terminée, enterrant ses espoirs de Coupe du Monde.

L'Iran participera-t-elle à la Coupe du Monde ? Le sujet alimente toujours les conversations au sein de la FIFA. Mais ce qui est certain, c'est que parmi les joueurs iraniens passés par la Pro League ou encore actifs chez nous (comme Dennis Ayensa ou Alireza Jahanbakhsh), Ali Gholizadeh ne sera pas de la partie.

L'ancien ailier droit du Sporting Charleroi était pourtant en grande forme avec le Lech Pozanan (6 buts et 4 assists depuis le mois de décembre) mais vient de gravement se blesser à l'occasion du match de championnat de samedi dernier contre le Motor Lublin. 

Le scanner réalisé a confirmé le pire des scénarios : une rupture des ligaments croisés, comme l'a annoncé son club sur son site internet. Gholizadeh devrait ainsi être sur la touche pour dix mois, le temps de s'astreindre à une longue revalidation. Il regadera donc la Coupe du Monde devant sa télévision et n'affrontera pas la Belgique lors du deuxième match, prévu le 21 juin à Los Angeles.

Une Coupe du Monde et un nouveau contrat lui passent sous le nez

Un véritable drame pour le joueur, enocre repris avec l'Iran lors du rassemblement de mars et buteur contre l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 2022. Avec ses 42 apparitions avec l'Iran, il faisait partie de ces joueurs d'expérience sur lesquels s'appuie le séletionneur Amir Ghalenoei.

Et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle : Ali Gholizadeh arrivait en fin de contrat à Poznan. Un nouveau bail était sur la table ; selon le journaliste local Tomasz Włodarczyk, la blessure a eu raison de la prolongation envisagée. 

Le natif d'Ardabil avait justement repoussé des offres venues du Moyen-Orient pour tenter de hisser le club en Ligue des Champions la saison prochaine (le Lech Poznan est en passe de remporter le championnat polonais et arrivera donc en préliminaires). Il devrait finalement être libre cet été.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Charleroi
Belgique

Plus de news

Bientôt le verdict pour l'Iran : la FIFA invite la fédération iranienne en Suisse pour discuter

Bientôt le verdict pour l'Iran : la FIFA invite la fédération iranienne en Suisse pour discuter

19:20
"J'étais prêt" : comment Anderlecht a jeté des millions par la fenêtre avec la trouvaille de Kompany

"J'étais prêt" : comment Anderlecht a jeté des millions par la fenêtre avec la trouvaille de Kompany

19:00
D'ores et déjà forfait contre La Gantoise : un absent de poids pour Anderlecht pour la finale de Coupe ?

D'ores et déjà forfait contre La Gantoise : un absent de poids pour Anderlecht pour la finale de Coupe ?

18:30
Officiel : trois ans après son départ d'Anderlecht pour l'Ajax, un nouveau chapitre pour Ethan Butera

Officiel : trois ans après son départ d'Anderlecht pour l'Ajax, un nouveau chapitre pour Ethan Butera

18:00
La manche retour aussi spectaculaire que l'aller entre le Bayern et le PSG ? Vincent Kompany donne le ton

La manche retour aussi spectaculaire que l'aller entre le Bayern et le PSG ? Vincent Kompany donne le ton

17:00
Les supporters d'Anderlecht mécontents du prix des abonnements

Les supporters d'Anderlecht mécontents du prix des abonnements

16:30
Pris à partie par ses propres supporters : un ancien entraîneur du Standard dans de très sales draps

Pris à partie par ses propres supporters : un ancien entraîneur du Standard dans de très sales draps

16:00
Les 12 travaux d'Antoine Sibierski : le directeur sportif du RSC Anderlecht a une boulangerie sur la planche

Les 12 travaux d'Antoine Sibierski : le directeur sportif du RSC Anderlecht a une boulangerie sur la planche

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/05: Kipre

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/05: Kipre

13:20
15 millions pour un joueur pas encore titulaire en Ligue 1 ? Le dilemme du Club de Bruges

15 millions pour un joueur pas encore titulaire en Ligue 1 ? Le dilemme du Club de Bruges

15:00
Officiel : un ancien éphémère défenseur de Charleroi va découvrir la Premier League

Officiel : un ancien éphémère défenseur de Charleroi va découvrir la Premier League

13:20
Info ou intox ? Mémé Tchité annoncé de retour en P3 luxembourgeoise à 42 ans

Info ou intox ? Mémé Tchité annoncé de retour en P3 luxembourgeoise à 42 ans

14:30
2
Comment Anderlecht doit à nouveau changer de cap dans sa politique de transferts (y compris chez les jeunes) Analyse

Comment Anderlecht doit à nouveau changer de cap dans sa politique de transferts (y compris chez les jeunes)

14:00
3
"Il m'a tout pris" : la curieuse anecdote d'un ancien coéquipier de Vincent Kompany

"Il m'a tout pris" : la curieuse anecdote d'un ancien coéquipier de Vincent Kompany

12:30
"Ses jérémiades étaient de trop" : Hein Vanhaezebrouck recadre un coach de Pro League

"Ses jérémiades étaient de trop" : Hein Vanhaezebrouck recadre un coach de Pro League

11:45
2
Romelu Lukaku de retour à Naples : Antonio Conte attend un geste

Romelu Lukaku de retour à Naples : Antonio Conte attend un geste

11:00
La fin du SL 16 en D1 Amateur ? Marc Wilmots a tranché

La fin du SL 16 en D1 Amateur ? Marc Wilmots a tranché

10:30
"Je comprends qu'ils me traitent de traître" : Ilay Camara répond aux supporters du Standard

"Je comprends qu'ils me traitent de traître" : Ilay Camara répond aux supporters du Standard

10:00
1
Officiel : un ancien grand espoir d'Anderlecht va bel et bien revenir en D1A par la grande porte

Officiel : un ancien grand espoir d'Anderlecht va bel et bien revenir en D1A par la grande porte

09:30
Viré avec effet immédiat : Ronny Deila sous le coup d'une enquête pour harcèlement sexuel

Viré avec effet immédiat : Ronny Deila sous le coup d'une enquête pour harcèlement sexuel

09:00
Le retour des Playoffs ? Journée décisive pour la Pro League, un club de D1A passe à l'action

Le retour des Playoffs ? Journée décisive pour la Pro League, un club de D1A passe à l'action

08:30
La course au titre et le Mondial en ligne de mire ? Le verdict est tombé pour Promise David

La course au titre et le Mondial en ligne de mire ? Le verdict est tombé pour Promise David

08:00
"C'est un argument facile" : Jonathan Lardot réagit aux critiques de Christian Burgess

"C'est un argument facile" : Jonathan Lardot réagit aux critiques de Christian Burgess

07:30
1
Devant Guiagon, David et Zorgane : le nouveau Soulier d'Ébène est connu !

Devant Guiagon, David et Zorgane : le nouveau Soulier d'Ébène est connu !

07:00
Les binationaux tournant le dos aux Diables Rouges nous manqu(erai)ent-ils ? On fait le point

Les binationaux tournant le dos aux Diables Rouges nous manqu(erai)ent-ils ? On fait le point

20:30
3
"C'est devenu un milieu très sale" : Benito Raman vide son sac

"C'est devenu un milieu très sale" : Benito Raman vide son sac

06:30
Le parquet de l'Union belge ouvre une enquête sur les propos de Christian Burgess après STVV-Union SG

Le parquet de l'Union belge ouvre une enquête sur les propos de Christian Burgess après STVV-Union SG

23:00
3
Sir Alex Ferguson hospitalisé : les dernières nouvelles se veulent rassurantes

Sir Alex Ferguson hospitalisé : les dernières nouvelles se veulent rassurantes

22:30
🎥 De toute beauté : superbe but de Jérémy Doku avec Manchester City

🎥 De toute beauté : superbe but de Jérémy Doku avec Manchester City

22:09
Gros coup dur pour le Real Madrid : un cadre sera absent jusqu'en fin de saison et manquera la Coupe du monde

Gros coup dur pour le Real Madrid : un cadre sera absent jusqu'en fin de saison et manquera la Coupe du monde

21:30
Vers un retour de Thibaut Courtois pour le Clásico ce week-end ?

Vers un retour de Thibaut Courtois pour le Clásico ce week-end ?

21:00
Romelu Lukaku retourne en Italie : il a terminé sa rééducation

Romelu Lukaku retourne en Italie : il a terminé sa rééducation

20:00
Mathys Angély n'est pas prêt... mais sa titularisation a envoyé un message clair de plus à un Mauve

Mathys Angély n'est pas prêt... mais sa titularisation a envoyé un message clair de plus à un Mauve

04/05
1
Miron Muslic prolonge son aventure à Schalke 04 : "La conviction a toujours été là"

Miron Muslic prolonge son aventure à Schalke 04 : "La conviction a toujours été là"

04/05
Plus personne ne rit de Matthieu Epolo : les progrès du gardien du Standard sont épatants

Plus personne ne rit de Matthieu Epolo : les progrès du gardien du Standard sont épatants

04/05
1
Rik De Mil assume sa responsabilité, mais passe aussi un savon à ses joueurs : "3 ou 4 joueurs au niveau"

Rik De Mil assume sa responsabilité, mais passe aussi un savon à ses joueurs : "3 ou 4 joueurs au niveau"

04/05

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 11/06 Afrique du Sud Afrique du Sud
Corée du Sud Corée du Sud 12/06 République tchèque République tchèque
Etats-Unis Etats-Unis 13/06 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 13/06 Suisse Suisse
Brésil Brésil 14/06 Maroc Maroc
Haïti Haïti 14/06 Ecosse Ecosse
Australie Australie 14/06 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 14/06 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 14/06 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 15/06 Equateur Equateur
Suède Suède 15/06 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 17/06 Norvège Norvège
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved