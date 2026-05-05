15 millions pour un joueur pas encore titulaire en Ligue 1 ? Le dilemme du Club de Bruges

Scott Crabbé, journaliste football
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15 millions pour un joueur pas encore titulaire en Ligue 1 ? Le dilemme du Club de Bruges
Photo: © photonews
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Le Club de Bruges se renforcera cet été, notamment en attaque. Les Blauw en Zwart seraient sur la piste de Harouna Djibirin.

Cet été encore, le mercato s'annonce chaud à Bruges, notamment en ce qui concerne les ailiers. C'est que le Club s'est parfois retrouvé un peu court à ce poste. Lorsque Mamadou Diakhon a dû déclarer forfait, les solutions de rechange à Christos Tzolis et Carlos Forbs (deux internationaux sur le pont pratiquement toute la saison) ne comptaient pas la moindre titularisation en championnat cette saison.

Ivan Leko a su gérer cela en changeant son dispositif tactique pour faire un place à un Hugo Vetlesen en net regain de forme dans ces Playoffs, mais la direction souhaite toutefois changer la donne lors du prochain mercato, surtout vu les chances qu'un garçon comme Tzolis soit vendu au plus offrant.

Le Club de Bruges suit Harouna Djibirin

Comme il y a un an avec Diakhon (recruté pour neuf millions d'euros alors qu'il n'était que rarement titulaire avec Reims), l'idée pourrait être d'aller chercher un profil jeune à haut potentiel à un prix plus élevé que sa valeur marchande en espérant qu'il se développe et rapporte une plus-value.

Sacha Tavolieri rapporte ainsi que les Blauw en Zwart pistent Harouna Djibirin, un ailier droit camerounais de 19 ans appartenant à Angers. La direction le voulait d'ailleurs déjà cet hiver mais n'avait pas réussi à trouver un terrain d'entente avec les Angevins, trop gourmands.

Ils pourraient bien revenir à la charge, mais les négociations pourraient à nouveau s'avérer difficile : le SCO demanderait au moins 15 millions d'euros pour son international U23 camerounais (encore sous contrat jusqu'en juin 2028). Un montant considérable pour un joueur arrivé l'été dernier du Cameroun et qui n'a été titularisé qu'à une seule reprise en Ligue 1 (avec tout de même deux buts à la clé, contre Lens et Nantes). Les deux parties mettront-elles de l'eau dans leur vin ces prochaines semaines ?

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