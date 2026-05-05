"Il voulait que ce soit rendu public" : ça se confirme pour Jorthy Mokio, qui a bien choisi le Congo

C'était la bombe de la semaine passée : Jorthy Mokio aurait opté pour la République Démocratique du Congo. Sacha Tavolieri, l'homme derrière cet énorme buzz, a donné des détails.

C'est LA nouvelle de la semaine passée dans le microcosme du football belge : Jorthy Mokio (18 ans), l'un des plus grands talents de sa génération, devenu Diable Rouge en mars 2025 sous Rudi Garcia mais plus appelé depuis, aurait décidé de changer de nationalité sportive. Il opterait pour la République Démocratique du Congo. C'est ce qu'affirmait Sacha Tavolieri, qui a ensuite été pointé du doigt par certains après que des "discussions entre l'Union Belge et le joueur" aient été annoncées dans la foulée dans la presse néerlandophon.

Mais dans l'émission Footb'All Time, qu'il anime, Tavolieri a donné plus de détails. Il confirme que son post sur X a été validé par Jorthy Mokio lui-même, et que c'était ce dernier qui souhaitait que l'information soit rendue publique. "Moi, je n'ai rien demandé. L'information m'est venue. On m'a dit que c'était le joueur qui voulait expliciter son choix", affirme Sacha Tavolieri.

"J'ai été contacté par des joueurs de l'équipe nationale du Congo, et je ne citerai pas de noms. Ils m'ont dit que Jorthy voulait que l'information soit rendue publique (...) Le post a été validé par Jorthy Mokio une demi-heure avant. J'ai toutes les preuves par message", continue le journaliste belge.

L'agent de Mokio aimerait qu'il reste Diable Rouge

Mais alors, pourquoi ces déclarations par la suite comme quoi le choix de Mokio n'était pas encore définitif ? La raison est simple : ce choix du joueur n'est pas approuvé par son agent. "Mokio travaille avec un agent flamand qui, pour des raisons sportives, aimerait qu'il reste avec la Belgique", précise Tavolieri.





L'interview publiée dans le Telegraaf, sortie dans la foulée de cette bombe concernant son changement de sélection, était donc "téléguidée" par son agent : elle n'a pas été faite à ce moment précis.

"J'ai eu le joueur au téléphone, qui m'a dit texto : "Je choisis le Congo". Je lui ai demandé après la sortie de cette interview dans le Telegraaf pourquoi il disait ne pas avoir fait de choix alors que je venais de publier le contraire, et sa réponse, c'est qu'il n'a pas choisi que cette interview sorte à ce moment-là. C'est son agent qui veut brouiller les pistes", affirme Sacha Tavolieri. Voilà qui est très clair désormais...