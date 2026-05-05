Les supporters d'Anderlecht mécontents du prix des abonnements

L'annonce des prix des abonnements pour la saison prochaine au RSC Anderlecht a suscité pas mal de remous parmi les supporters. À première vue, rien d'alarmant: les tarifs restent en effet inchangés par rapport à cette saison.

Beaucoup de supporters ont toutefois le sentiment d'être lésés, et cela a tout à voir avec l'évolution du format de la compétition. À partir de la saison prochaine, la Jupiler Pro League reviendra à une formule classique à 18 équipes, sans Play-offs. Concrètement, le nombre de matches à domicile passera de 20 à 17.

Trois matches à domicile en moins et moins de matchs au sommet

Alors que les abonnés pouvaient encore profiter cette saison de grosses affiches supplémentaires via les Play-offs, celles-ci disparaissent donc désormais. Dans les faits, cela signifie que les supporters paieront davantage par match auquel ils pourront réellement assister.

Ce qui rend la situation encore plus sensible, c'est l'absence de compensation ou de geste cette saison malgré la saison décevante. Après l'élimination précoce lors des tours préliminaires européens, les abonnés n'ont bénéficié d'aucun remboursement ni d'aucune forme de compensation. Pour de nombreux supporters, l'impression est la même: ils paient de plus en plus, sans retour concret de la part du club.

Le timing de cette politique tarifaire crée donc de la tension. Sportivement, Anderlecht ne vit pas une saison à la hauteur des attentes, et il n'y a encore aucune certitude concernant une qualification européenne. Pour beaucoup de supporters, il est difficile à avaler que le club maintienne les mêmes tarifs, sans tenir compte du contexte différent.

Anderlecht reste en position de force vu le taux de remplissage du Lotto Park

Malgré tout, Anderlecht a la main. Le Lotto Park affiche quasiment complet à chaque match à domicile et la demande d'abonnements reste élevée. Il est même question d'une liste d'attente, preuve que l'attractivité du club demeure particulièrement forte. De quoi rendre la direction relativement sereine dans sa décision.





Dans les groupes de supporters, l'appel à davantage de participation se fait toutefois de plus en plus fort. Beaucoup ont le sentiment d'être mis devant le fait accompli et que leur voix est insuffisamment entendue. Le Fan Council annoncé après le dernier match de la saison devrait donc constituer un moment important pour exprimer ces frustrations.

Si les performances sportives ne s'améliorent pas rapidement et si la perception autour des prix reste négative, cela pourrait à terme avoir un impact sur le taux de remplissage du stade. Pour l'instant, le Lotto Park semble encore promis à un soldout régulier, mais le message des supporters est clair: la loyauté a aussi ses limites.