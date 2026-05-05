L'un des architectes du Club de Bruges vers un départ ?

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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L'un des architectes du Club de Bruges vers un départ ?
Photo: © photonews
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Le Club de Bruges devra-t-il bientôt se chercher un nouveau directeur sportif ? Dévy Rigaux, en poste depuis deux ans, intéresse en tout cas Feyenoord, à en croire certaines sources néerlandaises.

Dévy Rigaux travaille au Club de Bruges depuis 2009 : d'abord entraîneur des jeunes, il a gravi les échelons, jusqu'à devenir coordinateur sportif en 2021 puis directeur sportif en 2024. Son travail n'est pas forcément connnu du plus grand public, mais Rigaux est vu comme l'un des architectes du succès récent du Club, et Bart Verhaeghe le tient en haute estime. 

Une deuxième saison sans titre de champion, cependant, serait très mal vue au Jan Breydel et le timing pourrait être idéal pour une première aventure à l'étranger. C'est peut-être ce que pense Feyenoord : selon FR12, site spécialisé dans les news concernant le club de Rotterdam, la direction aurait discuté avec deux candidats pour le poste de directeur technique. Ceux-ci seraient Oliver Ruhnert et Dévy Rigaux.

Dévy Rigaux vers les Pays-Bas ? 

C'est bien avec Rigaux, affirme le site, qui relaie les informations de Feyenoord Transfermarkt, page très suivie par les supporters, que le club discuterait depuis le plus longtemps. Mais la piste menant à Dévy Rigaux n'est peut-être pas la plus simple pour Feyenoord, car le FC Bruges ne laissera pas un tel élément filer comme ça.

Oliver Ruhnert, lui, est actuellement sans club ;  l'Allemand de 54 ans a travaillé à l'Union Berlin comme  chef scout puis comme directeur technique. Il est également passé par le centre de formation de Schalke 04. En novembre dernier, il quittait l'Union Berlin et n'a depuis pas retrouvé de poste. 

Des informations confirmées en Belgique 


Nos confrères de Het Laatste Nieuws confirment de leur côté l'intérêt concret de Feyenoord : Dévy Rigaux serait une réelle option pour succéder à Dennis Te Kloese, qui quittera le Kuip au terme de la saison en cours. Mieux : le directeur sportif du FC Bruges aurait déjà rencontré la direction de Feyenoord à Zeist, où se trouve le QG du club de Rotterdam. L'attrait pour Rigaux serait d'avoir, aux Pays-Bas, les mains plus libres qu'à Bruges où il est loin d'être le seul - et le premier - décisionnaire. Affaire à suivre... 

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