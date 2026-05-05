La fin du SL 16 en D1 Amateur ? Marc Wilmots a tranché

Le SL 16 évoluera encore en D1 FFA la saison prochaine. Les U23 du Standard ont décroché leur maintien sportif, le club a décidé de conserver son équipe.

Pour la deuxième saison de suite, le SL 16 a dû batailler jusqu'au bout pour assurer son maintien. C'est désormais mathématiquement fait depuis la victoire de ce week-end contre les U23 du Sporting Charleroi. Mais il restait un point d'interrogation, et pas des moindres.

Au sein de la direction, on réfléchissait en effet encore sur l'intérêt de conserver une équipe U23. Règlementairement parlant, il est par exemple plus difficile de faire redescendre des joueurs du noyau A en manque de rythme chez les U23 que chez les U21.

Un coût organisationnel, mais aussi des avantages non négligeables

Marc Wilmots a pesé le pour et le contre, il a finalement décidé de maintenir le SL 16 en l'état. Le maintien n'est pas la raison principale, explique le directeur sportif à La Dernière Heure.

Il estime que le jeu en vaut la chandelle, surtout pour un club disposant d'un centre de formation comme celui du Standard : On a vu pendant ces playoffs que des jeunes joueurs, des U18, ont bien progressé et ont été performants. Les piliers du club restent l'équipe première et l'académie. Dans ce contexte, l'équipe U23 peut aider à faire progresser les jeunes, face à des adultes".



L'entraîneur Stéphane Guidi sera quant à lui toujours bien à la tête de l'équipe la saison prochaine. En poste depuis le début de la saison, il a notamment réussi à faire décoller l'équipe de la dernière place au début des Playdowns vers un maintien assuré avant même la dernière journée.