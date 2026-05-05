La manche retour aussi spectaculaire que l'aller entre le Bayern et le PSG ? Vincent Kompany donne le ton

Vincent Kompany est à la veille de ce qui est sans doute le match le plus important de sa jeune carrière d'entraîneur. Il aborde le match de demain face au PSG avec de l'ambition, confiant en les qualités de son équipe.

Cette fois, Vincent Kompany sera de la partie. Suspendu au match aller, Vince the Prince sera bien dans l'arène pour cette demi-finale retour de Ligue des Champions contre le PSG. Mais cette deuxième manche peut-elle nous offrir le même spectacle que la première, qui avait tourné à un récital footballistique ?

La question a été posée à Kompany en conférence de presse : "Ça dépend toujours des deux équipes. Si l'une d'elles décide de reculer d'un pas et de défendre davantage, alors il pourrait y avoir des phases plus calmes dans le match. Sinon, non. Il est difficile d'imaginer qu'une des équipes change ce qui les a amenées ici. On joue à domicile, on veut gagner et on fera tout pour ça".

Le Bayern restera donc bien fidèle à sa philosophie. Mais ne redoute-t-il pas de se retrouver exposé face à la qualité des Parisiens ? "La mission est de gagner des matchs. Nous avons des idées dont nous pensons qu'elles peuvent nous aider à y parvenir. Nous avons montré que nous pouvons gagner beaucoup de matchs, le PSG l'a montré aussi. Au final, il faut marquer un but de plus que son adversaire pour gagner un match. Après, si vous pouvez le faire sans encaisser, c'est la meilleure chose qui puisse arriver".

Une finale avant la lettre pour le Bayern

Vincent Kompany ressent une atmosphère particulière à la veille de la rencontre : "Au début de la saison, je pense que peu nous donnaient une chance d'atteindre la finale, mais on doit jouer cette chance à fond après tous les moments spéciaux déjà vécus. Et je pense que les supporters croient qu'on peut y arriver. On veut en faire un moment inoubliable".

Un moment qui pourrait même se prolonger en cas d'affinité et de victoire bavaroise par un but d'écart. Jusqu'à envisager l'éventualité d'une séance de tirs au but ? "Bien sûr, nous avons une liste et un ordre des tireurs de penalties. Mais nous ne forcerons aucun joueur à tirer un penalty s'il ne le souhaite pas ou s'il ne se sent pas bien. Mais cela faisait déjà l'objet d'une discussion il y a trois mois, avant les matchs de Coupe. C'est une partie intégrante de chaque séance d'entraînement dans la seconde moitié de la saison, et par conséquent, cela ne sera pas laissé au hasard demain si nous en arrivons là".





Place désormais au terrain : l'Allianz Arena s'annonce incandescente, prête à voir des buts. D'autant que Vincent Kompany dispose d'un pratiquement au complet : seul Serge Gnabry devra faire l'impasse sur la rencontre.