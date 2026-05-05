🎥 Grossière erreur de Zeno Debast qui inscrit un auto-but gag, heureusement sans conséquences

Zeno Debast n'a pas été verni lors de la victoire du Sporting Portugal contre le Vitoria Guimaraes. Le défenseur belge a inscrit un auto-but gag.

La course au titre est finie en Liga portugaise : le FC Porto a été sacré champion, devançant le SL Benfica et le Sporting Portugal - qui se disputent tout de même encore une deuxième place synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions.

La réception du Vitoria Guimaraes n'était donc pas un détail pour le Sporting de Zeno Debast, titulaire. Les Lisboètes n'ont pas tremblé contre le 8e au classement et se sont largement imposés sur le score de 5 buts à 1. Mais si le Sporting n'a pas réalisé de clean-sheet, c'est à cause... de Debast.

Auto-but gag de Zeno Debast avec le Sporting Lisbonne

En effet, alors que le score était de 5-0 et le match plié depuis longtemps, et que Zeno Debast avait même donné l'assist sur le but du 3-0 avant la pause, le Diable Rouge va donner un ballon en retrait un peu trop fort et mal calibré vers son gardien, qui n'est pas attentif.

Résultat : un auto-but gag, qui fera le tour du web. Le genre de geste nonchalant auquel l'ancien du RSC Anderlecht ne nous avait plus vraiment habitués.

Sporting 5x1 Vitória SC



⚽️ Zeno Debast (auto-golo) pic.twitter.com/V23DBQstL0



— Sporting Leão (@scp_1906_) May 4, 2026

Debast titulaire indiscutable en défense avec le Sporting

En effet, cette saison, Zeno Debast est un élément incontournable du Sporting, même s'il a manqué de longues semaines de compétition en raison d'une blessure au genou. Depuis son retour de blessure, le Belge, qui ne joue qu'en défense centrale cette saison, a même délivré deux passes décisives.

En sélection nationale, Debast est probablement le seul défenseur central presque assuré de démarrer à la Coupe du Monde qui arrive. Rudi Garcia a longtemps tatonné pour trouver la paire qui fonctionne, et n'a pas encore vraiment tranché... mais Debast, lui, a fait son trou. On ne peut cependant qu'espérer que ce genre d'erreur restera au Portugal...