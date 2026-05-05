Officiel : trois ans après son départ d'Anderlecht pour l'Ajax, un nouveau chapitre pour Ethan Butera

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Officiel : trois ans après son départ d'Anderlecht pour l'Ajax, un nouveau chapitre pour Ethan Butera

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ethan Butera ne prolongera pas l'aventure à l'Ajax. Le défenseur belge de 20 ans sera libre de s'engager où il veut cet été.

C'est rempli d'espoir qu'Ethan Butera avait rejoint l'Ajax en septembre 2023. Formé pendant sept ans à Anderlecht, il quittait Neerpede après 14 matchs en Challenger Pro League avec les RSCA Futures, fort d'un profil très intéressant, qui avait d'ailleurs convaincu les Amstellodamois de mettre 1,5 million sur la table.

Mais le Bruxellois n'a pas eu la moindre opportunité de s'exprimer sur le terrain pendant de très longs mois, la faute à une grave blessure au genou qui l'a privé de l'entièreté de sa première saison aux Pays-Bas, lui laissant tout juste jouer deux matchs l'an dernier.

Cette saison, Butera a enfin pu enchaîner comme titulaire : 26 apparitions en deuxième division avec les jeunes de l'Ajax. Mais son contrat arrivait à échéance et n'a pas été renouvelé. L'ancien international U17 belge a pris congé d'Amsterdam sur ses réseaux sociaux. 

Ethan Butera a mordu sur sa chique et veut rebondir

"Trois ans... trois ans de hauts et de bas, de travail acharné, de doutes et de batailles. Ça n'a jamais été facile, surtout avec des blessures qui ont essayé de me retenir plus d'une fois. Mais à chaque fois que je tombais, je me relevais. Grâce à Dieu, j'ai trouvé la force de continuer sans jamais abandonner", écrit-il.

"Aujourd'hui, il est temps pour moi de tourner la page. Pas avec regret, mais avec fierté. Fier du voyage, des leçons et de la personne que je suis devenu. Un nouveau chapitre commence. Plus fort, plus déterminé et prêt pour la suite. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. L'histoire continue", conclut Butera. Un club belge se proposera-t-il pour le rapatrier cet été ? Son profil libre pourrait constituer l'une des bonnes affaires de l'été, si son corps continue à le laisser tranquille. D'autant que du haut de ses 20 ans (fêtés il y a deux semaines), il semble avoir encore tout le temps devant lui.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Anderlecht
Ajax
Ethan Butera

Plus de news

"J'étais prêt" : comment Anderlecht a jeté des millions par la fenêtre avec la trouvaille de Kompany

"J'étais prêt" : comment Anderlecht a jeté des millions par la fenêtre avec la trouvaille de Kompany

19:00
Bientôt le verdict pour l'Iran : la FIFA invite la fédération iranienne en Suisse pour discuter

Bientôt le verdict pour l'Iran : la FIFA invite la fédération iranienne en Suisse pour discuter

19:20
Les supporters d'Anderlecht mécontents du prix des abonnements

Les supporters d'Anderlecht mécontents du prix des abonnements

16:30
D'ores et déjà forfait contre La Gantoise : un absent de poids pour Anderlecht pour la finale de Coupe ?

D'ores et déjà forfait contre La Gantoise : un absent de poids pour Anderlecht pour la finale de Coupe ?

18:30
Les 12 travaux d'Antoine Sibierski : le directeur sportif du RSC Anderlecht a une boulangerie sur la planche

Les 12 travaux d'Antoine Sibierski : le directeur sportif du RSC Anderlecht a une boulangerie sur la planche

15:30
Comment Anderlecht doit à nouveau changer de cap dans sa politique de transferts (y compris chez les jeunes) Analyse

Comment Anderlecht doit à nouveau changer de cap dans sa politique de transferts (y compris chez les jeunes)

14:00
3
🎥 Les croisés au pire moment : un ancien de Charleroi n'affrontera pas les Diables à la Coupe du Monde

🎥 Les croisés au pire moment : un ancien de Charleroi n'affrontera pas les Diables à la Coupe du Monde

17:30
La manche retour aussi spectaculaire que l'aller entre le Bayern et le PSG ? Vincent Kompany donne le ton

La manche retour aussi spectaculaire que l'aller entre le Bayern et le PSG ? Vincent Kompany donne le ton

17:00
Pris à partie par ses propres supporters : un ancien entraîneur du Standard dans de très sales draps

Pris à partie par ses propres supporters : un ancien entraîneur du Standard dans de très sales draps

16:00
15 millions pour un joueur pas encore titulaire en Ligue 1 ? Le dilemme du Club de Bruges

15 millions pour un joueur pas encore titulaire en Ligue 1 ? Le dilemme du Club de Bruges

15:00
Info ou intox ? Mémé Tchité annoncé de retour en P3 luxembourgeoise à 42 ans

Info ou intox ? Mémé Tchité annoncé de retour en P3 luxembourgeoise à 42 ans

14:30
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/05: Kipre

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/05: Kipre

13:20
Officiel : un ancien éphémère défenseur de Charleroi va découvrir la Premier League

Officiel : un ancien éphémère défenseur de Charleroi va découvrir la Premier League

13:20
"Il m'a tout pris" : la curieuse anecdote d'un ancien coéquipier de Vincent Kompany

"Il m'a tout pris" : la curieuse anecdote d'un ancien coéquipier de Vincent Kompany

12:30
"Je comprends qu'ils me traitent de traître" : Ilay Camara répond aux supporters du Standard

"Je comprends qu'ils me traitent de traître" : Ilay Camara répond aux supporters du Standard

10:00
1
"Ses jérémiades étaient de trop" : Hein Vanhaezebrouck recadre un coach de Pro League

"Ses jérémiades étaient de trop" : Hein Vanhaezebrouck recadre un coach de Pro League

11:45
2
Officiel : un ancien grand espoir d'Anderlecht va bel et bien revenir en D1A par la grande porte

Officiel : un ancien grand espoir d'Anderlecht va bel et bien revenir en D1A par la grande porte

09:30
Romelu Lukaku de retour à Naples : Antonio Conte attend un geste

Romelu Lukaku de retour à Naples : Antonio Conte attend un geste

11:00
La fin du SL 16 en D1 Amateur ? Marc Wilmots a tranché

La fin du SL 16 en D1 Amateur ? Marc Wilmots a tranché

10:30
Viré avec effet immédiat : Ronny Deila sous le coup d'une enquête pour harcèlement sexuel

Viré avec effet immédiat : Ronny Deila sous le coup d'une enquête pour harcèlement sexuel

09:00
Le retour des Playoffs ? Journée décisive pour la Pro League, un club de D1A passe à l'action

Le retour des Playoffs ? Journée décisive pour la Pro League, un club de D1A passe à l'action

08:30
La course au titre et le Mondial en ligne de mire ? Le verdict est tombé pour Promise David

La course au titre et le Mondial en ligne de mire ? Le verdict est tombé pour Promise David

08:00
"C'est devenu un milieu très sale" : Benito Raman vide son sac

"C'est devenu un milieu très sale" : Benito Raman vide son sac

06:30
"C'est un argument facile" : Jonathan Lardot réagit aux critiques de Christian Burgess

"C'est un argument facile" : Jonathan Lardot réagit aux critiques de Christian Burgess

07:30
1
Devant Guiagon, David et Zorgane : le nouveau Soulier d'Ébène est connu !

Devant Guiagon, David et Zorgane : le nouveau Soulier d'Ébène est connu !

07:00
Le parquet de l'Union belge ouvre une enquête sur les propos de Christian Burgess après STVV-Union SG

Le parquet de l'Union belge ouvre une enquête sur les propos de Christian Burgess après STVV-Union SG

23:00
3
Sir Alex Ferguson hospitalisé : les dernières nouvelles se veulent rassurantes

Sir Alex Ferguson hospitalisé : les dernières nouvelles se veulent rassurantes

22:30
🎥 De toute beauté : superbe but de Jérémy Doku avec Manchester City

🎥 De toute beauté : superbe but de Jérémy Doku avec Manchester City

22:09
Mathys Angély n'est pas prêt... mais sa titularisation a envoyé un message clair de plus à un Mauve

Mathys Angély n'est pas prêt... mais sa titularisation a envoyé un message clair de plus à un Mauve

04/05
1
Gros coup dur pour le Real Madrid : un cadre sera absent jusqu'en fin de saison et manquera la Coupe du monde

Gros coup dur pour le Real Madrid : un cadre sera absent jusqu'en fin de saison et manquera la Coupe du monde

21:30
Vers un retour de Thibaut Courtois pour le Clásico ce week-end ?

Vers un retour de Thibaut Courtois pour le Clásico ce week-end ?

21:00
Les binationaux tournant le dos aux Diables Rouges nous manqu(erai)ent-ils ? On fait le point

Les binationaux tournant le dos aux Diables Rouges nous manqu(erai)ent-ils ? On fait le point

20:30
3
Romelu Lukaku retourne en Italie : il a terminé sa rééducation

Romelu Lukaku retourne en Italie : il a terminé sa rééducation

20:00
OFFICIEL : Antoine Sibierski est le nouveau directeur sportif d'Anderlecht

OFFICIEL : Antoine Sibierski est le nouveau directeur sportif d'Anderlecht

04/05
Miron Muslic prolonge son aventure à Schalke 04 : "La conviction a toujours été là"

Miron Muslic prolonge son aventure à Schalke 04 : "La conviction a toujours été là"

04/05
Plus personne ne rit de Matthieu Epolo : les progrès du gardien du Standard sont épatants

Plus personne ne rit de Matthieu Epolo : les progrès du gardien du Standard sont épatants

04/05
1

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Malines KV Malines 1-0 La Gantoise La Gantoise
Anderlecht Anderlecht 1-3 FC Bruges FC Bruges

Play-offs 2

 Journée 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 09/05 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved