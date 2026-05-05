Officiel : trois ans après son départ d'Anderlecht pour l'Ajax, un nouveau chapitre pour Ethan Butera

Ethan Butera ne prolongera pas l'aventure à l'Ajax. Le défenseur belge de 20 ans sera libre de s'engager où il veut cet été.

C'est rempli d'espoir qu'Ethan Butera avait rejoint l'Ajax en septembre 2023. Formé pendant sept ans à Anderlecht, il quittait Neerpede après 14 matchs en Challenger Pro League avec les RSCA Futures, fort d'un profil très intéressant, qui avait d'ailleurs convaincu les Amstellodamois de mettre 1,5 million sur la table.

Mais le Bruxellois n'a pas eu la moindre opportunité de s'exprimer sur le terrain pendant de très longs mois, la faute à une grave blessure au genou qui l'a privé de l'entièreté de sa première saison aux Pays-Bas, lui laissant tout juste jouer deux matchs l'an dernier.

Cette saison, Butera a enfin pu enchaîner comme titulaire : 26 apparitions en deuxième division avec les jeunes de l'Ajax. Mais son contrat arrivait à échéance et n'a pas été renouvelé. L'ancien international U17 belge a pris congé d'Amsterdam sur ses réseaux sociaux.

Ethan Butera a mordu sur sa chique et veut rebondir

"Trois ans... trois ans de hauts et de bas, de travail acharné, de doutes et de batailles. Ça n'a jamais été facile, surtout avec des blessures qui ont essayé de me retenir plus d'une fois. Mais à chaque fois que je tombais, je me relevais. Grâce à Dieu, j'ai trouvé la force de continuer sans jamais abandonner", écrit-il.



"Aujourd'hui, il est temps pour moi de tourner la page. Pas avec regret, mais avec fierté. Fier du voyage, des leçons et de la personne que je suis devenu. Un nouveau chapitre commence. Plus fort, plus déterminé et prêt pour la suite. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. L'histoire continue", conclut Butera. Un club belge se proposera-t-il pour le rapatrier cet été ? Son profil libre pourrait constituer l'une des bonnes affaires de l'été, si son corps continue à le laisser tranquille. D'autant que du haut de ses 20 ans (fêtés il y a deux semaines), il semble avoir encore tout le temps devant lui.