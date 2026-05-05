Bientôt le verdict pour l'Iran : la FIFA invite la fédération iranienne en Suisse pour discuter

L'intention de la FIFA est que l'Iran se rende bel et bien aux USA pour disputer la Coupe du Monde 2026. Mais une réunion très importante devra avant cela se tenir à Zurich, au siège de la fédération internationale de football.

La participation de l'Iran à la Coupe du Monde 2026 n'est pas encore certaine à 100%, et ce malgré les déclarations récentes de l'administration des USA et même de Donald Trump lui-même assurant que l'équipe nationale iranienne était la bienvenue sur le sol américain.

En effet, lors du Congrès de la FIFA qui se tenait à Vancouver le 29 avril dernier, un incident impliquant des membres de la délégation iranienne avait poussé cette dernière à quitter le Canada en trombe, furieuse. En cause, un comportement jugé irrespectueux de la part des autorités à l'aéroport. Le Canada a placé les Gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes ; Mehdi Taj, président de la fédération iranienne de football (FFIRI), en est un ancien membre.

Après cet incident, Gianni Infantino avait encore une fois réaffirmé son intention claire : que l'Iran dispute la Coupe du Monde. Mais la fédération iranienne avait réclamé une réunion avec la FIFA afin de discuter "de nombreux sujets".

La FIFA invite la fédération iranienne à Zurich

La réaction de la FIFA n'aura pas tardé : selon l'AFP, la fédération internationale de football a invité la FFIRI à se rendre à son siège de Zurich d'ici au 20 mai afin d'y discuter de la préparation de la Coupe du Monde. On imagine qu'une confirmation formelle de la participation de l'Iran à la Coupe du Monde sera dès lors décidée aux alentours de cette date - un timing qui laisserait au moins 3 semaines à une sélection remplaçante pour se préparer.

L'Iran participera-t-il à la Coupe du Monde ?

Car si la FIFA insiste pour que l'Iran participe bel et bien à la compétition, ce qui est une question de crédibilité personnelle pour Gianni Infantino, reste l'hypothèse que la fédération iranienne décide d'elle-même d'un boycott du Mondial aux USA.





Dans ce cas, les Emirats Arabes Unis devraient probablement remplacer l'Iran dans le groupe de la Belgique - un scénario qui paraît peu probable à ce stade mais pas impensable. Réponse d'ici au 20 mai, si la FFIRI répond favorablement à l'invitation de la FIFA.