Trossard décisif, Arsenal en finale de la Ligue des Champions !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Trossard décisif, Arsenal en finale de la Ligue des Champions !
Photo: © photonews

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Cela aura été tendu jusqu'au bout, mais Arsenal tient sa finale de Ligue des Champions. Les Gunners ont battu l'Atlético Madrid en demi-finale retour.

On connaît l'identité de la première équipe qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions : Arsenal s'est imposé (1-0) contre l'Atlético Madrid ce mardi en demi-finale retour dans un match très serré, et attend donc le vainqueur du match entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain.

Comme l'aller (1-1), le match retour entre les Gunners et les Colchoneros a été très serré. C'est l'Atlético qui frappe en premier : Julian Alvarez (7e), puis surtout Giuliano Simeone (15e) passent tout près d'ouvrir le score et de glacer l'Emirates. 

Arsenal est à la peine mais rentre progressivement dans son match, à l'image de Leandro Trossard qui sera décisif : le Diable Rouge arme une frappe que repousse péniblement Jan Oblak. Bukayo Saka suit bien : c'est 1-0 (44e), au meilleur des moments, juste avant la pause.

Arsenal a tremblé jusqu'au bout 

L'Atlético n'a plus le choix et pousse : Simeone s'ouvre le chemin du but mais Gabriel revient en urgence pour empêcher le ballon d'entrer dans le but vide (51e). Le match va se tendre, mais Arsenal reprend le contrôle des débats, sans parvenir à faire le break. Viktor Gyokeres, notamment, sera proche du 2-0 (66e) sur une phase initiée, encore, par Leandro Trossard, mais le Suédois voit sa frappe passer au-dessus des buts d'Oblak.

Les occasions madrilènes se font rares, et en fin de match, Alexander Sorloth a une occasion d'égaliser et d'envoyer les deux équipes en prolongations (85e), mais se loupe. Dans la douleur, Arsenal s'en sort : une courte victoire qui suffit pour se hisser en finale de la Champions League.

C'est la première fois depuis 20 ans que les Gunners sont en finale de la C1, qu'ils n'ont jamais remportée. La finale de la Champions League se déroulera le 30 mai prochain à Budapest, au Stade Ferenc Puskas. 

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