Neymar fait encore polémique : il se serait bagarré avec le fils d'une ancienne star du Real Madrid

Le retour de Neymar au Brésil ne se passe décidément pas comme prévu. L'enfant chéri de Santos se serait bagarré à l'entraînement avec le fils de Robinho, après un dribble de ce dernier.

Sur le plan sportif, Neymar (34 ans) n'amène pas autant espéré depuis son retour à Santos, son club formateur. Victime de blessures à répétition, il n'a pu revenir que récemment dans le groupe, et enchaîne plutôt les polémiques hors du terrain que les gestes techniques sur celui-ci.

Récemment, Neymar faisait la une des médias brésiliens pour une critique sévère à l'encontre de l'arbitrage et des propos jugés irrespectueux. Et désormais, la star de Santos se paie une nouvelle polémique, qui fait la une de la presse brésilienne : il se serait bagarré à l'entraînement avec un jeune joueur du club, qui lui aurait "manqué de respect".

Jamais le dernier à réaliser des dribbles parfois jugés irrespectueux durant sa carrière, Neymar aurait ainsi très mal pris que Robinho Junior (18 ans) lui place un petit pont. Un échange verbal s'est ensuivi, rapporte Globo, lors duquel Neymar se serait senti insulté par son jeune coéquipier : il l'a alors giflé et poussé au sol. Le staff a ensuite dû intervenir pour calmer les deux joueurs.

Robinho Junior, fils de Robinho, pourrait quitter Santos

L'affaire fait grand bruit au Brésil pour deux raisons : elle concerne Neymar, dont les frasques font toujours parler et dont on attendait bien plus depuis son retour (il a inscrit 4 buts en 11 matchs cette saison). Mais la victime de son pétage de plomb, Robinho Junior, n'est pas n'importe qui : il s'agit du fils de Robinho, ancien international brésilien (100 caps) et présenté à l'époque comme le "nouveau Pelé" - terme employé pour décrire Neymar également. Tous deux sont des enfants de Santos, formés au club de Rio de Janeiro et dont le style déroutant et spectaculaire en a fait de véritables phénomènes.







Robinho, retraité depuis 2020, a été condamné en 2024 à 9 ans de prison pour une sombre affaire de viol collectif. Neymar, pourtant, avait assuré son ancien coéquipier en sélection de tout son soutien, et a même prix Robinho Junior sous son aile. L'affaire est donc étonnante, car l'entourage du jeune joueur de 18 ans aurait, selon Globo, réclamé des mesures à l'encontre de Neymar.

L'entourage de Robinho Junior aurait demandé que les images de l'entraînement soient transmises et que la direction prenne position, après qu'une enquête en interne ait été effectuée. Une absence de réponse pourrait signifier un départ anticipé du jeune ailier, qui a jusqu'ici disputé 23 matchs en équipe A. Le fils de Robinho serait considéré comme l'un des plus grands talents du club. Mais imaginer une sévère sanction à l'encontre de Neymar, capitaine dès qu'il démarre une rencontre, est assez compliqué également.

Neymar rêve de la Coupe du Monde 2026

Cet événement survient alors que Neymar est actuellement lancé dans l'un des plus grands défis de sa carrière : réintégrer la Seleçao juste à temps pour disputer une dernière Coupe du Monde et, peut-être, s'en aller sur l'un des derniers trophées qu'il lui manque. Carlo Ancelotti ne l'a pas encore rappelé, mais lui laisse la porte ouverte si l'ancienne star du PSG et du FC Barcelone enchaîne les rencontres...