"C'est un argument facile" : Jonathan Lardot réagit aux critiques de Christian Burgess

Jonathan Lardot est revenu sur les décisions fortes prises par l'arbitre lors du match entre Saint-Trond et l'Union Saint-Gilloise (1-2), dimanche. Il s'est montré satisfait. Il a également évoqué la sortie médiatique de Christian Burgess.

Il n'a pas de reproche à adresser à l'arbitre sur les deux moments clés : "Il a fait ce qu’on attendait de lui. Les deux phases importantes, à savoir le carton rouge et le penalty, sont de bonnes décisions prises sur le terrain."

Le patron de l'arbitrage a détaillé concernant l'exclusion de Kevin Mac Allister à la 12e minute de jeu. L'Argentin a fautivement fauché Ilias Sebaoui. Jonathan Lardot a expliqué pourquoi, selon lui, il s'agit d'une bonne décision : "L’élément principal était la direction du ballon. On voit clairement que le ballon va vers la ligne du petit rectangle et est sous contrôle du joueur de Saint-Trond si la faute n’est pas commise. Les défenseurs auraient été incapables d’intervenir. Tous les éléments sont donc repris pour valider le carton rouge. La décision est donc tout à fait justifiée."

La sortie médiatique de Christian Burgess

Jonathan Lardot a également pris la parole sur la sortie médiatique de Christian Burgess, qui a vivement critiqué l'arbitrage. Une enquête a même été ouverte par le parquet de l'Union belge à l'encontre du défenseur central en raison de ses propos. "Tous les gars qui étaient menacés de suspension reçoivent une carte, c’est marrant", avait-il notamment ironisé.

"Je dirais qu’il y a toujours une certaine facilité à critiquer l’arbitrage quand on n’est pas content d’un résultat sportif. […] C’est un argument facile. Moi, aujourd’hui, je peux confirmer avec beaucoup de fierté par rapport à la prestation de Jan Boterberg qu’il n’est certainement pas responsable négativement du résultat final de la rencontre, ni des décisions qui ont été prises. Au contraire", a conclu Jonathan Lardot au micro de DAZN.

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Ce dimanche, l'Union Saint-Gilloise affrontera Malines. Les Unionistes, privés d'Adem Zorgane, Christian Burgess et Kevin Mac Allister, suspendus, n'auront pas le droit de faire un faux pas en vue de la course au titre.