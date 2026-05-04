Le parquet de l'Union belge ouvre une enquête sur les propos de Christian Burgess après STVV-Union SG

Le parquet de l'Union belge a ouvert une enquête sur les propos de Christian Burgess envers l'arbitrage après la défaite de l'Union Saint-Gilloise contre Saint-Trond (2-1), samedi soir.

"On entend toujours dire que les arbitres sifflent en faveur de l’Union. Je ne sais pas ce que les gens voient à l’écran, parce qu’aujourd’hui, rien n’est allé dans le sens de l’Union. Cela a rendu le match difficile", a déclaré le défenseur central après la rencontre. Lors de ce match entre Saint-Trond et l'Union Saint-Gilloise, Kevin Mac Allister a été expulsé à la 12e minute de jeu.

"Mon carton jaune n’était pas mérité. Tous les gars qui étaient menacés de suspension reçoivent une carte, c’est marrant", avait-il ensuite poursuivi selon la RTBF. Des propos qui ont fait réagir et qui n'ont visiblement pas plu à l'Union belge. Ces propos seront analysés et le joueur pourrait être sanctionné. Au plus tard lundi prochain, la proposition devra être formulée.

Au micro de DAZN, Christian Burgess avait malgré tout dit être fier de ses coéquipiers : "Je reste très fier de mon équipe. Je suis fier de la façon dont nous avons continué à nous battre jusqu'au bout. Nous avons fait preuve de caractère. L'ADN de l'Union. Un résultat juste aurait été un 1-1. Nous avons encore tout en main. Il n'y a aucune panique."

Trois suspendus contre Malines

Suspendu suite à son carton jaune, Christian Burgess ne sera pas de la partie contre Malines dimanche. Adem Zorgane, également averti, est également suspendu pour une trop grosse accumulation de cartons jaunes. Expulsé, Kevin Mac Allister sera lui aussi absent. L'Union devra donc faire sans trois cadres, un élément qui pourrait bien s'avérer crucial.



À noter qu'Anan Khalaili et Ross Sykes sont sous la menace d'une suspension. En cas de carton jaune contre les Malinois samedi prochain, c'est pour la finale de Coupe de Belgique que la suspension sera appliquée. Autant vous dire que les deux Unionistes menacés se devront d'être prudents.

