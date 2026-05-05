Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/05: Kipre

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Kipre

Officiel : un ancien éphémère défenseur de Charleroi va découvrir la Premier League

Vous souvenez-vous encore de Cédric Kipré ? L'ancien défenseur de Charleroi continue sa carrière entre la France et l'Angleterre. (Lire la suite)